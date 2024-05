Beautiful, Anticipazioni Puntate del 4 maggio 2024: Bill fa arrestare Sheila ma fa tutto parte di un piano per salvarla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 4 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Bill chiamerà la polizia e farà arrestare Sheila. Lo Spencer avrà un subdolo piano in mente!

Nelle puntate di Beautiful in onda il 4 maggio 2024, dalle ore 13.50 su Canale5, Bill lascerà tutti senza parole. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che lo Spencer farà arrestare Sheila nonostante l’abbia difesa per ore, poco prima. Wyatt e Liam, inizialmente molto preoccupati per l’atteggiamento del padre e in ansia per lui, si calmeranno e crederanno che il loro papà abbia finalmente risolto la situazione dei Forrester. Ma i colpi di scena non mancheranno. L’arresto della rossa sembrerà infatti far parte di un altro subdolo piano per salvare la criminale. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà.

Anticipazioni Beautiful: Bill porta in salvo Sheila. Steffy non sa cosa fare

Bill ha ricattato Steffy e la Forrester ha dovuto lasciar andare Sheila. Il magnate ha ottenuto quello che voleva ed è riuscito a piegare, almeno per il momento, la volontà dell'ex nuora. La ragazza dovrà persino raccontare al marito, per filo e per segno, il motivo per cui Taylor sparò allo Spencer e il suo racconto non farà per nulla piacere a Finn, che si metterà a urlare come un ossesso sia contro sua moglie – colpevole di aver ceduto alla passione con suo suocero – sia contro Dollar Bill, capace di minacciare la sua famiglia e i suoi cari, con una storia che dovrebbe essere morta e sepolta. Mentre i due coniugi continueranno a discutere su questo, Bill riuscirà a tornare nella sua villa con la sua nuova compagna al seguito.

Beautiful Anticipazioni: Liam e Wyatt in pensiero per Bill

L’assenza di Bill dalla Villa e l’impossibilità di mettersi in contatto con lui, hanno allarmato sia Wyatt che Liam. I due ragazzi hanno temuto che il loro padre fosse finito nei guai a causa di Sheila. Saranno felici quindi di rivederlo a casa sano e salvo. Dollar Bill si presenterà da loro senza la Carter e manterrà con loro il riserbo su quanto successo a casa di Steffy e Finn. Il magnate tenterà di depistare i suoi due figli e di non far capire loro a che gioco sta giocando. Poi metterà a segno un colpo di scena senza precedenti.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill fa arrestare Sheila

Bill cercherà di tenere i figli all’oscuro del ricatto a Steffy ma soprattutto metterà a segno un colpo, che lascerà la Forrester senza parole. Dopo essere tornato a casa con la rossa, Dollar Bill chiamerà la polizia e farà arrestare la sua innamorata. Tutto risolto, Bill fingeva? No, farà tutto parte di un piano molto più subdolo e macchinoso. Lo Spencer vorrà infatti che la sua compagna sconti in parte la sua pena e venga lasciata in pace dalle autorità. Dopo qualche giorno passato al fresco, farà in modo che ogni accusa contro di lei cada come le tessere di un domino e possa tornare alla Villa, per stare accanto a lui per sempre. Una vera e proprio trama malefica, che permetterà a Sheila Carter di farla franca… per sempre?

