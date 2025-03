Beautiful, Cambio di Programmazione per la Soap: ecco cosa ci aspetta su Canale5

Anticipazioni TV

La primavera è arrivata e con lei venti di cambiamento anche per le Soap di Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà alle puntate di Beautiful

La primavera porta con sé ventate di freschezza e di novità anche per le Soap di Canale5, soprattutto nel weekend. Da questo fine settimana si arricchisce il palinsesto del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, che guadagna il ritorno di Beautiful nella giornata di domenica.

Le avventure della Forrester Creations rimettono il turbo e riducono il gap con gli episodi americani, arrivati a un punto cruciale per la famiglia Forrester e per la bella Steffy, da noi in Italia in pausa di riflessione in Europa. Ma cosa sta succedendo? Ve lo sveliamo nel dettaglio e vi diamo qualche anticipazione bollente sui prossimi appuntamenti.

Beautiful: la Soap torna di domenica pomeriggio

Per tutto l’inverno abbiamo seguito le avventure della Forrester dal lunedì al sabato, prendendo una piccola pausa nel weekend per lasciare il posto all’appuntamento pomeridiano con Amici. Ora che il talent show di Maria De Filippi si avvia verso il Serale, il palinsesto di Canale5 subisce un cambiamento e riaccoglie, nel daytime, Beautiful, che ritornerà di domenica, nella striscia orario dalle 14.00 alle 14.30 circa. È possibile che siano presto previsti cambiamenti di messa in onda, di orari di messa in onda, ma è sicuro che la Soap sarà trasmessa per tutta la settimana. Questo permetterà di ridurre, anche se di poco, il distacco tra le puntate italiane e quelle americane, in cui i protagonisti stanno vivendo dei momenti particolarmente concitati.

Beautiful: ecco cosa succederà nelle prossime puntate (italiane) della Soap

Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi di Beautiful, in arrivo su Canale5.

Deacon rivela a Sheila di amarla

Nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in questi giorni su Canale5 stiamo assistendo alla fuga in Europa di Steffy, per tenersi ben lontana da Sheila e dal pericolo che essa costituisce per la sua famiglia. Vi riveliamo che l’assenza della Forrester in questi episodi è un espediente narrativo per lasciare a Jacqueline MacInnes Wood il tempo di riprendersi dal parto del suo quarto figlio, avuto nel 2023, proprio quando sono state girate le scene trasmesse ora su Canale5. L’attrice ha annunciato, pochi giorni fa, di essere di nuovo incinta e prevediamo che presto dovrà lasciare il set per dedicarsi al momento clou della gravidanza.

Le puntate italiane della Soap continueranno ad appassionarci e già dalla prossima settimana entreremo in un campo minato, che modificherà tutta la storia. Deacon deve cacciare Sheila per evitare che Brooke e Hope si allontanino da lui dopo aver scoperto della sua frequentazione con la Carter. Lo Sharpe non solo non riuscirà ad allontanare la rossa ma le dichiarerà di essersi innamorato di lei.

Ridge scopre che Eric è malato

Sheila sarà felice di avere finalmente qualcuno che la ama e deciderà di rimanere a Los Angeles per combattere per gli uomini che ama, ovvero Finn, Hayes e ora anche Deacon. Ridge ed Eric sono in guerra e continueranno a darsi battaglia a suon di ago a filo, fino a quando RJ, molto preoccupato, non deciderà di rivelare al padre della malattia di suo nonno. Il compagno di Brooke capirà finalmente le vere ragioni che hanno spinto il suo papà a dargli battaglia e sarà più che mai pronto a dimostrargli l’affetto e la stima che tutti provano per lui. La doppia sfilata ci sarà e l’esito sarà inaspettato ma permetterà a padre e figlio di riconciliarsi. Attenzione però: la salute di Eric peggiorerà improvvisamente e saranno veri guai.

Steffy torna per combattere

Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy tornerà a Los Angeles all’improvviso. Dopo aver cambiato aria e aver ragionato a fondo su quanto sta accadendo, la Forrester deciderà di combattere per salvare il suo matrimonio e per impedire, personalmente, che Sheila l’abbia vinta. Ma attenzione a quello che succederà nella vita della Forrester. Con la Carter innamorata di Deacon e viceversa, il gioco si farà sempre più duro.

Beautiful Anticipazioni Americane: ecco cosa sta succedendo oltreoceano

Le puntate italiane di Beautiful sono indietro di poco più di un anno rispetto a quelle americane. Negli episodi attualmente in onda sulla CBS, stiamo assistendo a un caos senza precedenti. Finn ha scoperto che Luna è sua figlia e la ragazza, pluriomicida, ha cercato asilo da Sheila, che è così venuta a sapere di avere una nipotina. Intanto Poppy e Li sono più che mai ai ferri corti mentre Ridge ed Eric hanno rivendicato la Forrester e hanno ottenuto che Carter gliela restituisse – dopo avergliela sottratta con l’inganno – con la promessa di mantenere la Hope For the Future. Il Walton ha informato la piccola Logan si questa novità e Hope si sente spacciata e probabilmente davvero lo è, visto che l’avvocato non ha messo per iscritto l’accordo con i Forrester e non ha chiesto che lei non fosse di nuovo licenziata ma solo che la sua collezione venga mantenuta. E si sa che Steffy è più che mai vendicativa e troverà sicuramente un modo per eliminare l'ex sorellastra e per tenere la collezione della figlia di Brooke anche senza che la sua creatrice se ne occupi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.