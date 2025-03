Beautiful Anticipazioni Americane: Hope è spacciata. Carter ha firmato la sua condanna!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane della Soap Beautiful ci rivelano che Carter ha rivelato a Hope della sua decisione di restituire ai Forrester l'azienda. La ragazza ne è rimasta sconvolta e ora teme che Steffy e la sua famiglia si libereranno di lei. La Logan trema e stavolta non ha nessuno a proteggerla.

Hope è spacciata e lei ne è sicura. Nelle puntate americane di Beautiful sta succedendo di tutto e non solo nella famiglia di Steffy e Finn ma anche nella vita della giovane Logan, convinta di aver finalmente trovato la soluzione a tutti i suoi problemi.

Negli episodi della Soap andati in onda nelle scorse ore, Carter ha informato Hope di aver restituito la Forrester Creations a Eric e Ridge e di averlo fatto dopo essersi reso conto di aver giocato sporco con i due. Per la figlia di Brooke è stato un colpo al cuore e si è convinta che ora Steffy e i suoi la faranno fuori… e con lei pure sua madre. Ma sarà davvero così?

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter restituisce la Forrester a Ridge e a Eric

Ridge ed Eric hanno rivendicato la Forrester e stavolta i due non hanno dovuto lottare troppo per ottenere quello che volevano. Forse grazie a Daphne o forse per via del suo vero “IO”, Carter ha deciso di tornare sui suoi passi, si è scusato per il colpo di stato e ha stracciato i documenti con cui aveva incastrato i suoi amici, promettendo da ora in poi di tornare a essere dalla loro parte. Padre e figlio sono stati felici di riabbracciare il Walton, tornato finalmente in sé ma Ridge non ha potuto fare a meno di ribadire quello che pensa sia davvero successo al suo amico, ovvero che si sia fatto plagiare da Hope, non veramente innamorata di lui ma piuttosto interessata a prendersi la sua vendetta contro Steffy e a punirla severamente.

Carter continua a essere convinto che tra lui e Hope ci sia un sentimento vero per questo ha chiesto ai Forrester di concedergli che la Hope for the Future non venga chiusa. I due hanno accettato!

Beautiful: Hope è terrorizzata dalla vendetta dei Forrester!

Carter si è sentito più leggero dopo aver riconsegnato l’azienda nelle mani dei suoi legittimi proprietari e spera di riuscire a farsi perdonare dai suoi amici. Il Walton ha però dovuto fare un passo molto più difficile: informare Hope di quanto appena successo. Il faccia a faccia con la Logan non è stato semplice, per nulla. La figlia di Brooke non ha gradito per nulla la decisione dell’avvocato e anzi si è sentita tradita e pugnalata alle spalle dalla persona che aveva promesso di proteggere lei, la sua collezione e tutte le Logan, più volte maltrattate – a suo dire – dai Forrester. Carter ha però deciso di fare la cosa giusta e di seguire la sua coscienza, come Daphne e Brooke stessa, gli hanno suggerito.

Hope si è sentita la terra franare sotto i piedi e ha cominciato a temere di essere spacciata. Carter ha sì ottenuto che la Hope For The Future non venga chiusa ma non ha messo nulla di questa promessa per iscritto… e le parole, si sa, le porta via il vento. La giovane è certa che Ridge ed Eric non manterranno la promessa e che Steffy farà di tutto per eliminarla dall’azienda mentre il Walton è convinto che i suoi amici non cambieranno idea, non ora che tutto sembra essere tornato a posto. La piccola Logan si sente perduta, in pericolo e sta cominciando anche a mettere in dubbio i suoi sentimenti per il suo compagno. Ha infatti parlato dell’amore per il suo compagno usando il passato, cosa che non è sfuggita all’avvocato, che potrebbe scoprire molto presto che i timori di tutti, compresa Daphne, corrispondono a verità.

Hope è veramente spacciata? Ecco cosa potrebbe succedere nelle puntate americane di Beautiful

Eric e Ridge hanno promesso di tenere aperta la Hope For the Future anzi hanno confermato a Carter che se la collezione sta ottenendo buoni risultati, non c’è alcun motivo di chiuderla. Steffy non è però stata del loro stesso parere. Informata del successo della trattativa tra suo padre, suo nonno e l’avvocato, la Forrester ha espresso subito il suo parere: Hope deve essere cacciata e subito. La moglie di Finn non avrà sicuramente pietà per la sua sorellastra ma non è detto che voglia eliminare la collezione, che potrebbe essere affidata totalmente a Zende, che si è dimostrato un Forrester doc. Non sappiamo per certo cosa succederà ma siamo sicuri che il confronto tra le due sorellastre ci sarà e che i Forrester senior tenteranno di mantenere la parola data almeno con la collezione. Il destino personale e professionale di Hope e di Brooke, anch’essa particolarmente criticata per il suo comportamento, è molto incerto.

