Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood aspetta il suo quinto figlio! Steffy Forrester sarà di nuovo mamma

Jacqueline MacInnes Wood, alias Steffy Forrester di Beautiful, è incinta del suo quinto figlio. La notizia ha lasciato i fan della Soap senza fiato ma ha anche confermato alcuni rumors che si susseguivano da tempo. Ma come influirà questa gravidanza sulle trame della Soap? Vediamo insieme qualche ipotesi.

Steffy Forrester sarà di nuovo mamma! L’attrice Jacqueline MacInnes Wood, interprete della figlia di Ridge e Taylor dal 2008, aspetta il suo quinto figlio. La notizia arriva direttamente da lei e dalla newsletter che cura personalmente da qualche anno. Una bellissima novità che lascia i fan di Beautiful, come noi, senza fiato ma anche con un punto interrogativo in mente. Cosa succederà al personaggio di Steffy ora che la sua attrice dovrà assentarsi?

Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood aspetta il suo quinto figlio

Jacqueline MacInnes Wood è incinta e aspetta il suo quinto bambino, o orsacchiotto come lei definisce carinamente i suoi piccoli sulle sue pagine social. L’attrice è già mamma di quattro bellissimi maschietti, Rise Harlen, Lenix, Brando Elion e Valor James, nato ad agosto del 2023. L’artista ha sempre confessato di volere una famiglia numerosa insieme a suo marito, l’agente di talenti Elan Ruspoli, e sembra che stia portando avanti abbastanza celermente questo suo progetto.

La gravidanza non ha mai fermato Jacqueline, come non ha mai fermato Steffy. Le due donne, interprete e personaggio, sono accomunate dalla stessa determinazione per la famiglia e siamo certi che Jacqueline continuerà a lavorare sino all’ultimo come ha fatto tutte le altre volte. L’artista è al settimo mese e crediamo – osservando quanto fatto le scorse volte - che sino a poco prima del parto continuerà a stare sul set e dopo la nascita tornerà velocemente a indossare i panni della Forrester, che ora sta attraversando un periodo molto critico della sua vita.

Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood uscirà momentaneamente di scena?

Nelle puntate italiane di Beautiful, Steffy è fuggita in Europa per sfuggire alla paura di Sheila. Convinta che suo marito non sia in grado di proteggerla, la Forrester ha deciso di mettere una grande distanza tra lei e la fonte di tutti i suoi problemi. In realtà si è trattato di un espediente per permettere a Jacqueline MacInnes Wood di assentarsi liberamente dal set, per dare alla luce il suo quarto figlio. L’attrice è poi tornata a tempo di record sul set e, ve lo anticipiamo, Steffy tornerà molto presto anche su Canale5, pronta a combattere per il suo matrimonio.

L’espediente del viaggio – di lavoro o per schiarirsi le idee - usato più volte nella Soap, potrebbe essere riutilizzato anche nelle puntate americane, dove la Forrester ha appena scoperto di doversi guardare le spalle non da una ma da ben due criminali in famiglia: Sheila Carter e Luna Nozawa, nonna e nipote.

Beautiful Anticipazioni Americane: Cosa succederà ora a Steffy

Jacqueline MacInnes Wood è al settimo mese di gravidanza ma non ha ancora rivelato il sesso del nascituro. Siamo molto curiosi di sapere se sarà un altro maschietto o se stavolta, a casa Ruspoli, arriverà una femminuccia. L’attrice non ha commentato nulla a proposito così come non ha detto nulla sulla sua assenza dal set, inevitabile. Siamo certi che tra non molto ci ritroveremo a seguire delle trame americane che non citeranno Steffy almeno per qualche tempo (sicuramente breve visto i tempi di ripresa flash dell’attrice) ma ci chiediamo quali stratagemmi inventeranno. Abbiamo paura che il personaggio della Forrester sia costretto a lasciare Los Angeles a causa dell’alleanza di Luna e Sheila, di cui vi abbiamo parlato in un nostro articolo di qualche giorno fa o che addirittura venga messa ko dalla follia delle due donne, soprattutto di quella della giovane figlia di Poppy.

Ovviamente le nostre rimangono solo delle congetture e avremo certezza di quanto accadrà solo tra qualche mese. Quel che è certo è che in Italia Steffy sta per tornare mentre negli Stati Uniti la Forrester sta per assentarsi e tremiamo all’idea che possa succederle qualcosa di male. Attendiamo con trepidazione e vi terremo aggiornati.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.