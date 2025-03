Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge ed Eric rivendicano la Forrester. Carter cede ma la battaglia continua!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful, Ridge ed Eric hanno affrontato di nuovo Carter e stavolta i due hanno ottenuto un dietrofront da parte del Walton. Ma purtroppo non è tutto oro quello che luccica e una clausola renderà molto difficile la vita di tutti. Ma cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5?

I colpi di scena si susseguono nelle puntate americane di Beautiful. La Soap americana, da noi in onda su Canale5, ci sta lasciando sempre più con il fiato sospeso e questo per via delle trame che vedono protagonista Carter, che - con un colpo di stato - è diventato il direttore della Forrester Creations. Le anticipazioni degli ultimi appuntamenti con la serie della CBS ci rivelano che il Walton ha deciso di tornare indietro sui suoi passi e di restituire a Ridge, Eric e Steffy la direzione della maison di moda. Ma sembra che l’avvocato abbia ancora qualcosa in mente, un colpo di coda che lascerà tutti i Forrester e persino Hope e Brooke, senza parole. Ma cosa sta succedendo?

Beautiful Anticipazioni: ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap

Facciamo un attimo il punto della situazione e cerchiamo di capire cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful mentre da noi, su Canale5, stiamo assistendo alla guerra tra Ridge ed Eric e alla fuga di Steffy in Europa, per scappare da Sheila. Negli Stati Uniti, dove gli episodi della Soap sono avanti di poco più di un anno, la situazione è ugualmente tesa. Carter ha imbrogliato Ridge e Steffy o meglio ha usato a suo favore la fiducia che i due riponevano in lui, per far firmare loro dei documenti che lo hanno reso il nuovo direttore della maison di moda. Il Walton lo ha fatto per proprio orgoglio personale ma anche per vendicare Hope, con cui ha intrapreso un’inaspettata relazione. Tra i due si è però inserito il nuovo personaggio di Daphe Rose, chiamata da Steffy per sedurre Carter e ora sinceramente interessata all’avvocato. L’affascinante ragazza, famosa creatrice di profumi, ha baciato l’aiutante ex di Quinn e Katie e ha fatto breccia nel suo cuore, portandolo a fare qualcosa di cui la Logan non sarà per nulla felice.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge ed Eric rivendicano le creazioni della Forrester

Ridge ed Eric non si sono arresi e non intendono lasciare che Carter guidi la loro azienda da solo, con loro fuori dai giochi. Steffy ha rivelato loro che Daphne Rose è la sua arma per riportare il Walton a ragionare. La ragazza è infatti convinta che l’avvocato sia stato spinto al tradimento da Hope, cacciata dalla maison per la sua condotta inappropriata con Finn ma anche per l’insuccesso che la sua collezione ha continuato ad avere. La Forrester è certa che se non ci fosse stata la sua sorellastra di mezzo, le cose sarebbero andate molto diversamente e Carter non avrebbe tradito il suo migliore amico.

Daphne ha fatto il suo dovere e ha scosso la coscienza di Carter, che ha mostrato di tenere davvero al benessere dell’azienda. Questo ha dato il la a Ridge e a Eric per tornare all’attacco con il Walton. I due si sono presentati nel suo ufficio reclamando come proprie le collezioni già uscite e quelle in uscita; l’avvocato, stavolta, non ha potuto ma non ha soprattutto voluto opporsi a questa verità. Carter ha chiesto scusa ai suoi amici, ha strappato i documenti che lo hanno reso il direttore della maison e ha restituito, di fatto, l’azienda ai legittimi proprietari. Tutto finito? Certo che no! C’è una clausola a tutto questo anzi due.

Carter mette Ridge ed Eric di nuovo nei guai? Ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Carter si è convinto che le sue azioni siano state terribili; Daphne ha davvero colto nel segno e aiutato Steffy ma potrebbe non aver fatto del tutto il suo lavoro. Il Walton ha sì strappato i documenti che attestavano la sua direzione ma ha chiesto ai Forrester di non chiudere la Hope for the Future. Ridge ed Eric hanno confermato che sin quando la collezione sarà redditizia come l’avvocato dice che è, non avranno alcun motivo per eliminarla ma saranno spiazzati quando scopriranno che c’è un’altra clausola da sottoscrivere se vorranno davvero tornare alla leadership. Di cosa si tratta lo scopriremo in queste ore ma pensiamo che qualche cambiamento, non ancora comunicato, abbia reso la Forrester un’azienda diversa e probabilmente lanciata in un mercato più ampio e difficile da gestire da due persone - Ridge e Steffy - che sino a qualche tempo fa, ritenevano impossibile che la maison si occupasse del grande mercato. Eric, Ridge e Steffy ma anche Hope e Brooke rimarranno stupiti dalle novità.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.