Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 giugno 2025: Ridge ed Eric hanno un importante annuncio da fare, Brooke sarà felice!

Nella puntata di Beautiful in onda l'8 giugno 2025 su Canale5 Ridge ed Eric hanno preso un importante decisione e per Brooke sarà una notizia fantastica. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame complete dell'episodio della Soap.

Beautiful ci aspetta con un nuovo appuntamento domenica 8 giugno 2025. Le anticipazioni della puntata della Soap in onda alle ore 14.10 su Canale5 ci rivelano che Ridge ed Eric avranno un importante annuncio da fare a tutta la famiglia ma soprattutto a Brooke. I due Forrester decideranno di mettere da parte ogni rivalità e di collaborare per creare una linea di moda insieme. Intanto RJ si confiderà di nuovo con Luna a cui rivelerà di non aver intenzione di abbandonare il fianco del suo adorato nonno e di seguirlo passo passo qualunque scelta lui farà, anche se vorrà dire continuare a fare finta di non aver detto a nessuno quello che lui gli ha confidato. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa accadrà nell’episodio.

Beautiful Anticipazioni 8 giugno 2025: Ridge ed Eric prendono un’importante decisione

Ridge teme il peggio e sa che molto presto dovrà dire addio a suo padre. Il Forrester non può rivelare a Eric di sapere che lui sta molto male anzi che sta morendo e può solo stargli accanto con la scusa del lavoro. Per questo inventerà di aver avuto un’idea per sancire la loro ritrovata sintonia. Il designer gli proporrà di collaborare per creare una nuova collezione insieme, come il duo delle meraviglie della Forrester Creations. Il patriarca ne sarà entusiasta e non vedrà l’ora di cominciare la nuova avventura che suo figlio gli ha proposto.

Beautiful: Eric e Ridge pronti a raccontare tutto a Brooke!

Eric e Ridge creeranno una nuova collezione insieme e sono molto felici di questa nuova collaborazione, che sancirà il ritorno del duo magico della Forrester Creations. Sarà un ritorno al passato con un tocco di modernità e potranno assaporare di nuovo la contentezza di collaborare come quando Ridge stava muovendo i primi passi nel mondo della moda. I due saranno molto orgogliosi di dirlo a Brooke e di condividere con lei questa meravigliosa novità. La Logan salterà di gioia e spererà di non far notare il velo di tristezza che le si dipingerà sul volto. Non potrà infatti farsi sfuggire nessuna parola in più per evitare che Eric capisca che lei sa di lui.

RJ pronto a tutto per Eric, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

RJ ha promesso di affiancare Eric sino alla fine e di aiutarlo a realizzare la sua nuova collezione, costi quel che costi. Il ragazzo si troverà a confidarsi con Luna ancora una volta e le rivelerà di essere molto contento del suo lavoro ma anche di essersi affezionato alla nuova collezione, che gli ricorderà per sempre i bei momenti passati con il suo adorato nonnino. La Nozawa lo spingerà a fare tesoro di quanto sta imparando ma soprattutto del tempo che sta passando insieme al suo grande mentore.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.