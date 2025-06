Beautiful Anticipazioni Puntata del 14 giugno 2025: RJ "salva" Eric ancora una volta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 14 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 vedremo RJ pregare la sua famiglia di mantenere la calma e di non farsi sfuggire di sapere che Eric sta morendo, non ora che sta per arrivare una grande festa.

Beautiful ci aspetta il 14 giugno 2025 alle ore 14.50 su Canale5 per un nuovo appassionante appuntamento. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che la scelta di Eric di non farsi ricoverare e di organizzare invece una festa per dire addio a tutti, ha lasciato la sua famiglia senza parole. Sebbene Thomas abbia capito che cos’abbia in mente il suo nonnino, sia per lui che per suo padre e sua sorella è un vero shock. Tutti, anche Brooke, hanno paura di non saper mantenere la calma e di farsi sfuggire il fatto che sanno che il patriarca sta morendo. RJ non può permettere che ciò accada, non ora che il suo nonnino è vicino a raggiungere tutti i suoi sogni. Per questo il ragazzo inviterà i suoi parenti a mantenere i nervi saldi e li spronerà a non infliggere al patriarca quel dolore da cui stanno cercando di preservarlo da tempo.

Beautiful Anticipazioni: Una festa piena di bellezza per salutare Eric

Eric vuole festeggiare la sua morte. Il Forrester non ha intenzione di farsi compatire da nessuno e vuole lasciare questo mondo organizzando un evento pieno di bellezza. Nonostante Donna e Katie gli abbiano consigliato anzi lo abbiano pregato di non stancarsi ulteriormente, visto che si sta occupando di una nuova collezione da creare con Ridge, il patriarca è determinato ad andare avanti con il suo progetto e non vede l’ora di invitare tutti a Villa Forrester per una serata in compagnia, l’ultima che passeranno insieme. Eric è ancora convinto che nessuno dei suoi famigliari sappia nulla su di lui ma in realtà quasi tutti sono al corrente di dovergli presto dire addio.

Beautiful Anticipazioni 14 giugno 2025: Ridge e la sua famiglia riusciranno a mantenere ancora il segreto?

La scoperta che Eric non vuole farsi ricoverare e che vuole anzi organizzare una festa d’addio, in cui saluterà tutti credendo che nessuno sappia di lui, ha lasciato la famiglia Forrester senza parole. Brooke è riuscita a calmare Ridge e a impedirgli di correre dal padre ma nonostante questo sia la Logan che il suo compagno ma anche Thomas, Steffy e ora anche Carter – a cui è stata raccontata tutta la verità – sono particolarmente nervosi; ognuno di loro sta pensando come fare a mantenere la calma e nessuno è certo di riuscire a fingere ancora. È quindi possibile che uno di loro si faccia sfuggire qualcosa e che Eric scopra che il suo segreto non è più tale da diverso tempo. RJ non potrà permetterlo e farà di tutto perché ciò non accada.

RJ riporta tutti alla calma, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

RJ ho promesso a suo nonno di stargli accanto e di sostenerlo in ogni sua mossa. Ha anche però giurato di non dire a nessuno che lui sta morendo. Questa promessa non è stata mantenuta. Il ragazzo ha dovuto rivelare alla famiglia cosa sta succedendo ma ha pregato tutti di mantenere il segreto e di non permettere che il patriarca venga a scoprire che tutti i suoi cari sanno della sua malattia.

Vedendo i suoi genitori e i suoi fratelli in difficoltà e pronti a implodere da un momento all’altro, RJ sarà costretto a intervenire. Il ragazzo riporterà tutti alla calma e chiederà di riuscire a mostrarsi piacevolmente stupiti e felici quando Eric li inviterà alla Villa per il suo party. Tutti dovranno continuare a fingere e lo dovranno fare per il bene del loro amato patriarca, che non vuole lasciare questo mondo nelle lacrime e non vuole farsi compatire, né ora né mai.

