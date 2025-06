Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 giugno 2025: Eric deve essere ricoverato d'urgenza ma lui vuole solo festeggiare!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 9 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Eric avrà un nuovo malore, più grave dei precedenti. Il Forrester rifiuterà il ricovero e informerà RJ e Donna di voler organizzare una festa d'addio.

Eric peggiora di giorno in giorno e per il Forrester le ore sono ormai contate. Nella puntata di Beautiful in onda il 9 giugno 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il dottor Colby visiterà il Forrester dopo un nuovo spaventoso malore e informerà tutti che il patriarca ha bisogno di un immediato ricovero. Le anticipazioni ci rivelano che il padre di Ridge si rifiuterà di farsi portare in ospedale e informerà tutti di avere in mente di organizzare una festa d'addio per salutare tutta la famiglia prima che lui lasci per sempre questo mondo. Lo stilista vorrà anche dedicarsi alla sua collezione, che dovrà essere la migliore di tutte quelle che lui ha creato! Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nella Soap.

Beautiful Anticipazioni: Eric sta peggiorando

La salute di Eric è compromessa e purtroppo il lavoro matto fatto negli ultimi giorni ha peggiorato le sue condizioni. Al patriarca è rimasto poco tempo ma non si è di certo perso d’animo. Lui e Ridge hanno siglato un nuovo accordo e sono pronti a creare una collezione insieme. Il Forrester senior si è messo subito all’opera e ha cominciato a lavorare su un bozzetto di RJ. Suo nipote, che ha giurato di stargli accanto sino alla fine, è molto felice per questa nuova avventura ma comincerà seriamente a preoccuparsi quando il suo nonnino avrà un nuovo malore, stavolta più grave degli altri.

Eric si rifiuta di andare in ospedale nella puntata di Beautiful del 9 giugno 2025

Ridge ed Eric lavoreranno insieme e per il Forrester senior questa è stata una notizia bellissima. Lui e suo figlio collaboreranno come un tempo alla creazione di una collezione meravigliosa, che rimarrà nella storia della Forrester Creations e in quella della moda, ne è certo. Eric spera solo di riuscire a resistere sino alla fine di questa nuova avventura ma le cose si stanno mettendo male. Il patriarca avrà un nuovo malore, stavolta più violento delle altre volte. Donna chiamerà il dottor Colby che non avrà buone notizie e farà capire a tutti che il designer deve essere ricoverato d'urgenza. Non c’è più tempo da perdere, la sua salute è compromessa. Eric si rifiuterà di farsi trasportare in clinica, dove potranno somministrargli solo cure palliative, che gli impediranno di lavorare e di dedicare gli ultimi suoi giorni a qualcosa che lo rende felice davvero. Poi convinto della sua decisione, rivelerà alla sua compagna e a suo nipote di avere un altro progetto in mente.

Beautiful: Eric vuole organizzare la sua festa d’addio

Eric è determinato a lasciare il segno ma soprattutto a non farsi compatire per quello che sta passando. Il Forrester informerà RJ e Donna di avere in mente una grande festa per dire addio alla famiglia – secondo lui ancora ignara di tutto – senza pianti e senza tristezza. Farà finta di voler festeggiare il successo e la reunion con suo figlio ma in realtà coglierà l’occasione di vedere, forse per l’ultima volta, tutti i suoi cari riuniti intorno a lui. RJ e Donna saranno molto spaventati per lui e crederanno che la preparazione di un nuovo party possa stancarlo ancora di più. Eric avrà però già preso la sua decisione e non vedrà l’ora di metterla in pratica.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'8 al 14 giugno 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.