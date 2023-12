Beautiful, Anticipazioni Puntata del 14 dicembre 2023: Steffy pronta a tutto per la sua famiglia... anche a eliminare Hope!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 14 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy sarà pronta a liberarsi di Hope, che sembra essere l'ultimo ostacolo che impedisce la reunion della sua famiglia. Intanto Brooke sarà pronta alla guerra con la Forrester.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 14 dicembre 2023, alle ore 13.45, Brooke sarà furiosa con Steffy. La Forrester ha chiamato suo padre per invitarlo all’ennesima riunione famigliare e tutto ciò sta diventando una brutta abitudine. La Logan è certa che la figliastra stia tramando qualcosa per portargli via il marito. Intanto a Villa Forrester tutto è pronto per brindare nuovamente tutti insieme ma l’imminente arrivo di Hope sembra guastare l’atmosfera. Steffy sarà una furia e guarderà in cagnesco suo fratello, che ancora si ostina a tenere la ragazza al suo fianco, nonostante non sia una Forrester. Il suo sguardo la dirà lunga: Hope deve essere eliminata!

Anticipazioni Beautiful: Ridge corre di nuovo da Steffy

Ridge vuole andarsene di nuovo o meglio vorrebbe calmare le acque con Brooke, andando a vivere a casa di Eric per controllare Thomas. La Logan gli ha però impedito di muovere un muscolo e gli ha ribadito che non vuole in nessuno modo separarsi di nuovo da lui. Ridge dovrà però correre comunque a Villa Forrester, richiamato da Steffy, desiderosa di passare ancora del tempo con la sua famiglia. Brooke storcerà il naso, soprattutto perché anche questa volta non è stata invitata ma non impedirà al marito di andare. Raggiungerà però lo chalet, per sapere come stia Hope e per parlare nuovamente con Liam di quanto sta accadendo.

Beautiful Anticipazioni: Hope in crisi!

Hope è sempre più in difficoltà con Thomas e Douglas. La ragazza non vuole scatenare una guerra ma sa che lasciare suo figlio a Villa Forrester, non è la soluzione migliore. Vorrebbe che tornasse allo chalet, da lei, Liam e da Beth. Lo Spencer le è vicino ma non può certo risolvere la situazione e sarà anzi piuttosto infastidito dallo scoprire che sua moglie è stata invitata a casa Forrester, per festeggiare di nuovo tutti insieme.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy non vuole che Hope si intrometta nella sua famiglia

Thomas ha invitato Hope a partecipare alla riunione di famiglia ma questa decisione non piacerà per nulla a Steffy. La Forrester vuole dare una spinta alla relazione tra suo padre e sua madre e vuole quindi riportare l’amore tra loro; per questo motivo sarà fermamente convinta che la Logan sia un’intrusa e che non debba essere accolta. Suo fratello le ricorderà che Hope è la madre di Douglas e volente o nolente dovrà farsene una ragione. Ma Steffy non si lascerà persuadere da questa dichiarazione e penserà a un modo per allontanare ogni ostacolo dai suoi piani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 dicembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.