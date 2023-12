Beautiful, Anticipazioni Puntata del 16 dicembre 2023: Liam e Brooke alleati contro i Forrester!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 16 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Liam e Brooke affileranno le armi contro i Forrester mentre Hope sarà nell'occhio del ciclone...

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 16 dicembre 2023, in onda su Canale5 alle ore 13.45, Brooke e Liam passeranno un’intera serata a parlare di quello che sta succedendo alle loro spalle. Entrambi saranno d’accordo che Hope stia mostrando troppo il fianco a Thomas e stia cedendo alle sue preghiere. Per lo Spencer e per la Logan senior, la ragazza deve avere più coraggio e non permettere che i Forrester, che siano Taylor e Steffy o che sia solo il primogenito di Ridge, l’abbiano vinta. Per loro la guerra è solo all’inizio. Intanto Hope si troverà a dover gestire una situazione piuttosto imbarazzante a Villa Forrester, dove verrà vista – da Steffy principalmente – come un’intrusa.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Liam alleati contro i Forrester

Hope ha ricevuto un invito a Villa Forrester e ha così raggiunto Thomas e Douglas a casa di Eric. Brooke e Liam, rimasti da soli e nuovamente esclusi, si lasceranno andare a commenti al vetriolo su quanto sta accadendo alle loro spalle. I due saranno pienamente d’accordo e penseranno che i Forrester – Taylor e Thomas in primis – stiano orchestrando qualche malefico piano, per mettere entrambi fuori gioco. Loro però non permetteranno che ciò accada e prometteranno di darsi manforte, in caso di necessità. La loro sarà un’alleanza contro la famiglia Forrester o meglio contro chi vorrà eliminarli.

Beautiful Anticipazioni: I dubbi di Liam e Brooke

Non è la prima volta che Brooke e Liam si trovano a discutere degli intrighi che i Forrester mettono in piedi contro di loro. I due hanno dovuto affrontare momenti di grande tensione sia per colpa di Taylor che di Thomas, che sembrano essere tornati all’attacco. Secondo loro, madre e figlio – assecondati da Steffy – stanno usando Douglas e la questione dell’affido, per mettere Hope e Ridge in difficoltà e farli allontanare dai loro compagni. Né Liam né Brooke sono infatti convinti che l’interesse per il piccolo Forrester sia reale e sono certi invece che la questione custodia sia solo un pretesto per avere il controllo della situazione. Ma loro lo impediranno a ogni costo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope in difficoltà a Villa Forrester

Hope non vuole la guerra ma Steffy ha già affilato i coltelli. Da quando è arrivata a casa di Eric, la ragazza ha capito di non essere poi così tanto la benvenuta. La Forrester l’ha infatti guardata in cagnesco e le due hanno avuto già un battibecco su Douglas e sulla necessità che il piccolo debba stare accanto al padre. Insomma è chiaro come il sole che le sorellastre non troveranno un accordo, non se Hope non cederà alle richieste anzi alle preghiere del suo ex. A preoccupare la ragazza sarà anche l’evidente armonia tra Taylor e Ridge, che le farà capire che davvero la situazione sta sfuggendo di mano sia a lei che a sua madre.

