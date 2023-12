Beautiful, Anticipazioni Puntata del 15 dicembre 2023: Hope non vuole la guerra ma Steffy ha affilato i coltelli

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 15 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope rivelerà anche a Steffy di non voler scatenare una guerra contro Thomas ma la Forrester non ne sarà tanto convinta e si preparerà al peggio.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 15 dicembre 2023, alle ore 13.45, Hope comprenderà di non essere la benvenuta a casa Forrester. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Steffy farà immediatamente capire alla sorellastra di non volerla tra i piedi, nonostante lei dica e affermi a gran voce, che non ha alcuna intenzione di scatenare una guerra per la custodia di Douglas. La figlia di Ridge sarà però più che convinta che la Logan o peggio le Logan possano mettere i bastoni tra le ruote a tutti e guastare l’armonia – ormai evidente – che si è ricreata tra i suoi genitori e nella sua famiglia. Per lei la battaglia è solo all’inizio.

Anticipazioni Beautiful: Hope non vuole scatenare una guerra contro i Forrester ma…

Hope ha giurato a se stessa di non rovinare la felicità di suo figlio e di impedire, con ogni mezzo, che il bambino possa soffrire. La ragazza deve però ammettere che non è facile lasciare che il suo piccolo non torni a casa e rimanga per giorni da suo padre e forse per sempre. Thomas le ha chiesto di potersi occupare lui del loro figlio e di poter recuperare il loro rapporto e lei, desiderosa di vedere il suo piccolo contento e sereno, b. Per questo ha accettato di partecipare alla riunione di famiglia nella villa di Eric, nonostante Liam glielo abbia sconsigliato.

Beautiful Anticipazioni: Steffy mette in chiaro con Hope che non rinuncerà alla guerra

Steffy è pronta a tutto per la sua famiglia anche a eliminare Hope. La Forrester ha le armi puntate contro la sua sorellastra ed è disposta a combattere anche se la figlia di Brooke non intende scatenare la guerra. Steffy è convinta che nonostante i buoni propositi, si scatenerà comunque un conflitto tra lei e i Forrester anzi tra lei, Brooke e i Forrester. La direttrice della casa di moda non potrà permettere che la serenità della sua casa venga di nuovo turbata e si ribadirà alla sua sorellastra, arrivata alla villa, di non aver intenzione di rinunciare alla guerra, mai e poi mai.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy vuole riunire Ridge e Taylor

Steffy vuole davvero che i suoi genitori tornino insieme ed è sicura che i due abbiano ritrovato la serenità e l’alchimia di un tempo. Effettivamente anche Hope si accorgerà che tra Taylor e Ridge è tornato il sereno e comincerà a domandarsi se lei e sua madre non siano al capolinea. La ragazza cercherà di non interessarsi più di tanto di loro e tenterà di convincere la sua sorellastra di non voler alcun modo la guerra tra loro. Ma ogni suo tentativo, non privo di preoccupazione, finirà per fare un buco nell’acqua. Steffy non si fiderà di una sola sua parola e Hope non potrà fare altro che tornare a casa angosciata più di prima e senza Douglas.

