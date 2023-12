Beautiful, Anticipazioni Puntata del'11 dicembre 2023: Hope all'angolo. Thomas sferra il suo attacco finale!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'11 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope si troverà sempre più in difficoltà con Thomas mentre Brooke cercherà di portare Ridge dalla sua parte.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 l’11 dicembre 2023, alle ore 13.45, Hope si troverà più che mai con le spalle al muro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Thomas, arrivato allo chalet, tenterà di convincerla che quello che sta facendo non è contro di lei e che, invece di farsi la guerra, potrebbero collaborare. Se mettessero da parte i rancori famigliari, sarebbe sicuramente un successo e Douglas sarebbe felice di rivedere i suoi genitori uniti. Intanto Brooke cercherà di convincere Ridge a passare dalla sua parte ma il Forrester la sconvolgerà con una dichiarazione allarmante.

Anticipazioni Beautiful: Hope all’angolo. Thomas ha la vittoria in pugno

Thomas ha supplicato Hope di non separarlo da Douglas e questa preghiera ha avuto l’effetto sperato dal Forrester. Il figlio di Ridge ha promesso di non turbare la serenità del suo bambino ma anche di rispettare i sentimenti della Logan, affettuosa madre adottiva del suo piccolo. Per questo motivo cercherà ancora di far valere le sue ragioni e di insistere con la sua ex, senza farla irritare. Lo stilista, in visita allo chalet, ribadirà a Hope quanto sia importante per il loro bambino, avere una famiglia unita e amorevole. Per avere questo deve però poter vivere con suo padre, senza separarlo ovviamente dall’affetto dei Logan e della sua sorellina Beth. Le parole del ragazzo avranno un grande peso sulla rampolla di Brooke e la metteranno, forse definitivamente, in un angolo.

Beautiful Anticipazioni: Sheila pronta a rivelare a Finn di essere viva

Sheila è inarrestabile ed è pronta a riconquistare Finn. La Carter, sentendo suo figlio parlare con Bill, si è convinta che il ragazzo senta la sua mancanza e che le voglia bene. Illusa che tra loro possa esserci un grande affetto, si sta preparando a uscire allo scoperto e a rivelargli di essere viva. Per questo motivo si è diretta alla casa sulla scogliera e si è piazzata davanti a una delle finestre della casa di Steffy, per osservare e trovare il momento più adatto per comparire davanti a suo figlio. Peccato che prima che possa fare una simile sciocchezza, arriverà Deacon per fermarla.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke cerca di portare Ridge dalla sua parte

Brooke è ancora sconvolta dalla decisione di Ridge di sostenere Thomas e la sua decisione di richiedere l’affidamento di Douglas. La Logan vorrebbe che il marito cambiasse idea e che non permettesse al figlio di ottenere quello che vuole. Ma il Forrester è più che mai convinto che sia giusto dare un’opportunità al suo primogenito anche se forse sarebbe meglio osservarlo da vicino. Lo stilista proporrà alla moglie, per farla stare più serena, di trasferirsi a casa di Eric, per tenere d’occhio Thomas e non permettere che faccia sciocchezze.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 dicembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.