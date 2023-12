Beautiful, Anticipazioni Puntata del 12 dicembre 2023: Brooke picchia duro. Ridge non deve permettersi di farlo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 12 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke non tollera che Ridge voglia trasferirsi a casa di Eric, per controllare Thomas. La bionda cercherà di convincere il marito a cambiare idea e a passare dalla sua parte.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 12 dicembre 2023, in onda su Canale5 alle ore 13.45, Brooke tenterà di convincere Ridge non solo a cambiare idea su Thomas e a schierarsi dalla parte delle Logan ma anche a non trasferirsi a casa di Eric per controllare suo figlio. La bionda sarà sempre più preoccupata che suo marito la lasci di nuovo sola e continui a frequentare Taylor. Intanto Deacon riuscirà a fermare Sheila ma si troverà a gestire una situazione molto complicata, che rischierà di metterlo in grande difficoltà con Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Brooke sconvolta dalla dichiarazione di Ridge

Hope è in un angolo ma anche Brooke non se la passa per nulla bene. Da quanto Ridge e Taylor sono tornati da Montecarlo, per lei le cose si sono complicate. La Hayes gira pericolosamente intorno al marito e lui pare non disdegnare la sua compagnia. A peggiorare la situazione ci si è messo Thomas e la sua idea di riavere la custodia di Douglas. Ridge sembra molto felice di poter supportare il figlio in questa occasione e la cosa non piace per nulla alla Logan, che cercherà di far cambiare idea al consorte, soprattutto dopo che lui le ha riferito di avere intenzione di trasferirsi a casa di Eric per controllare il primogenito.

Beautiful Anticipazioni: Brooke fa promettere a Ridge che non si separeranno più

Ridge ha riferito a Brooke di avere intenzione di trasferirsi a casa di Eric per controllare Thomas e lasciare tutti più tranquilli. La Logan non può però accettare una simile decisione, non se questo vorrà dire doversi di nuovo separare dal marito – che è tornato a vivere con lei da poco – e saperlo in balia di Taylor, sempre più scatenata. La bionda gli dirà di non essere per nulla d’accordo ma soprattutto di non volerci nemmeno pensare. Farà promettere al consorte di non spostarsi dalla loro dimora e lo spronerà a riflettere sul fatto che la sua ex e sua figlia stanno facendo di tutto per separarli.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon salva Sheila

Deacon è corso alla ricerca di Sheila, dopo aver capito che la donna si era di nuovo allontanata da casa per raggiungere Finn. Lo Sharpe l’ha trovata davanti a una delle finestre di casa di Steffy, pronta a entrare. Il barista è riuscito a fermarla ma dovrà affrontare un imprevisto. La Forrester, accortasi di alcuni rumori all’esterno, uscirà per capire cosa stia succedendo e troverà Deacon, piuttosto spaesato. Il padre di Hope dovrà imbastire una bella bugia e far credere alla ragazza di essere passato per salutare suo marito e per dirgli di essere davvero contento che sia vivo e che sia tornato dalla sua famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.