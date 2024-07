Beautiful, Anticipazioni Puntate del 13 luglio 2024: Thomas alla riscossa. Tornerà alla Forrester costi quel che costi!

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 13 luglio 2024, alle ore 13.45, vedremo che Thomas tenterà di convincere Hope a riassumerlo facendo leva su Douglas mentre Sheila avrà paura della reazione di Bill se scoprisse il suo tradimento. Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 13 luglio 2024, alle ore 13.45, Thomas si giocherà il tutto per tutto con Hope. Le Anticipazioni degli episodi della Soap di Canale5 ci rivelano che il Forrester cercherà di convincere la Logan di essere un uomo cambiato e di aver imparato dai propri errori, soprattutto dopo l’addio di Douglas. Lo stilista vorrebbe tornare a lavorare nell’azienda di famiglia e vorrebbe dimostrare di aver voltato pagina e di voler ricostruire la propria vita senza sotterfugi e senza inganni ma soprattutto spingerà la sua ex a dar loro un’altra possibilità, sul lavoro, affinché il loro bambino veda quanto si stanno impegnando a far funzionare le cose. Intanto Sheila, dopo il bacio con Deacon, comincerà a temere che Bill possa scoprire tutto su di lei e sullo Sharpe e decida di vendicarsi.

Anticipazioni Beautiful: Thomas pronto a tutto pur di ritornare in azienda

Hope e Thomas sono a confronto e per entrambi i ragazzi la situazione è molto difficile. La Logan non sa se accettare o meno il consiglio di Steffy e permettere dunque allo stilista di tornare a lavorare con lei, per salvare la Hope for The Future. Il Forrester invece non sa più che parole usare per convincere la sua ex a dargli l’opportunità che gli serve per dimostrarle di essere cambiato e di volere davvero il bene della sua azienda e della sua famiglia. Il rampollo di Ridge si giocherà il tutto per tutto e tenterà di persuadere la bionda di aver imparato dai suoi errori e di essere più che mai pronto a dimostrare a Douglas di aver messo da parte la guerra con sua madre e di avere a cuore solo la pace.

Beautiful Anticipazioni: Thomas fa leva su Douglas per convincere Hope a riassumerlo

Thomas farà leva su Douglas per spingere Hope a riammetterlo alla Forrester. Il ragazzo dirà alla sua ex che entrambi dovrebbero sotterrare l’ascia di guerra e dimostrare al loro bambino di essere in grado di lavorare insieme nonostante quanto successo. Lui si impegnerà a non usare più trucchetti e a non tradire più la fiducia di nessuno mentre lei potrebbe decidere di perdonare i suoi errori e andare avanti con le loro vite, come genitori amorevoli e desiderosi di mettere da parte i rancori per amore della loro famiglia. Questo discorso finirà per colpire Hope ma ancora non la porterà a prendere una decisione definitiva sul suo futuro e su quello della sua amata collezione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila teme la vendetta di Bill

Sheila si è messa nei guai e lo ha fatto con le sue stesse mani. La Carter non ha saputo resistere alla tentazione di baciare Deacon, a cui ha confessato il suo amore e la sua grande difficoltà di vivere con Bill, un uomo a cui deve tanto ma per cui non prova amore. Dopo quanto successo, la rossa comincerà ad avere paura delle ritorsioni del potente Spencer. Se infatti Bill scoprisse il suo tradimento, sia lei che Deacon la pagherebbero cara e rischierebbero persino di tornare al fresco. Entrambi hanno un passato da galeotti e Dollar Bill ci metterebbe un attimo a farli incriminare anche per qualcosa che non hanno fatto. Insomma Sheila dovrà stare molto attenta e non farsi prendere dalla cocente passione che prova per il suo bel “paparino”, come lei chiama Deacon.

