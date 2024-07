Beautiful, Anticipazioni Puntata del 7 luglio 2024: Steffy in ansia per Hope!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 7 luglio 2024 su Canale5. Nell’episodio Steffy non saprà come rivelare a Hope - sempre più abbattuta per l'addio di Douglas - che la sua collezione sta per essere chiusa e che devono velocemente correre ai ripari.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 7 luglio 2024, alle ore 14.00, Steffy sarà molto in ansia per Hope e non saprà come affrontare un altro argomento spinoso della sua vita. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester dovrà rivelare alla sorellastra che la sua collezione, nonostante i suoi tentativi di salvarla, rischia di essere chiusa. Ma come riferirglielo senza crearle ulteriore dolore? La figlia di Brooke non si è infatti ancora ripresa dall’addio di Douglas.

Anticipazioni Beautiful: Hope non riesce a riprendersi

La perdita di Douglas è stata un duro colpo per Hope. La Logan non si è ancora ripresa e fatica a mandare giù questa grande novità, che ha sconvolto la sua vita. Alla ragazza non piace dover chiedere il permesso per vedere suo figlio ma soprattutto non riesce proprio a farsi una ragione del fatto che il suo bambino non abiti più con lei e che fino alla maggiore età sarà allevato da Steffy, sua zia. Non è certo una bella prospettiva ed è tutta colpa di Thomas, che ha forzato la mano con suo figlio e lo ha portato a fare una scelta dolorosa e troppo difficile per lui. La figlia di Brooke è più che mai disperata e le cose non le vanno meglio sul lavoro, dove la sua collezione sta collezionando insuccessi.

Beautiful Anticipazioni: Steffy in ansia per Hope

Hope è inconsolabile e tutti si sono resi conto di quanto la ragazza stia soffrendo per l’addio di Douglas. Stavolta anche Steffy è preoccupata per lei. In quanto madre sa cosa vuole dire stare lontano da un figlio – lo ha provato sulla sua stessa pelle – ma non ha potuto certo voltare le spalle a suo nipote, che l’ha pregata di accoglierlo da lei per trovare un po’ di pace e serenità, lontano dalle liti dei suoi genitori per la sua custodia. La Forrester si troverà ancora più in difficoltà e non saprà come affrontare la sorellastra quando cui si troverà costretta a confermarle che la sua collezione è un vero e proprio flop. La figlia di Ridge dovrà informare la Logan ma come farlo senza spezzarle ulteriormente il cuore?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy deve dire a Hope che la sua collezione rischia la chiusura

La collezione di Hope è a rischio da tempo. Da quando Thomas l’ha lasciata, dopo essere stato cacciato, la Hope for The Future non ha ottenuto alcun successo e ora potrebbe davvero essere chiusa. Steffy deve correre ai ripari e trovare una soluzione ma non può prendere decisioni senza consultare Hope. Ma come dirglielo ora che la sua vita è stata già distrutta dall’addio di Douglas? La ragazza romperà gli indugi e sebbene sappia che tutto questo le provocherà in dolore, la convocherà alla Forrester per farle una proposta spiazzante ma l’unica che potrà salvare la sua linea.

