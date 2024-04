Beautiful Anticipazioni Puntate dal 7 al 13 aprile 2024: Ridge chiede perdono a Brooke ma lei non accetta le sue scuse!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 7 al 13 aprile 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 7 al 13 aprile 2024, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Domenica 7 aprile 2024

La confessione di Steffy ha rotto molti equilibri a casa Forrester e ha messo in pericolo la relazione tra Ridge e Taylor. Alla Villa è calato il gelo mentre a casa di Brooke, Hope cerca di rassicurare la madre sul suo futuro. Anche senza il Forrester lei sarà felice.

A casa di Deacon invece, la situazione è tesa. Sheila è uscita con il suo travestimento e lo Sharpe, preoccupato che qualcuno possa riconoscerla, le ha intimato di non farsi più venire strane idee ma soprattutto di non mettersi nei guai e di rimanere tranquilla nel suo piccolo appartamento. Visto che la Carter non accenna a convincersi a fare una vita da reclusa, né in prigione né nella casa del suo amico, il barista comincia a pensare che sia arrivato il momento che la sua ospite lasci Los Angeles. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 7 aprile 2024

Puntata in onda Lunedì 8 aprile 2024

Ridge non può continuare a tenere Brooke all’oscuro del piano di Thomas e dell’imbroglio del ragazzo ai suoi danni. Il Forrester le rivela tutto e si scusa con lei per non essere stato chiaro e per aver preso delle decisioni senza neanche spiegarle il perché. La Logan, inaspettatamente, non si scompone davanti alle parole del suo ex marito e rimane gelida. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful dell'8 aprile 2024.

Puntata in onda Martedì 9 aprile 2024

Dopo essere stato rifiutato sia da Brooke che da Katie ma anche dopo essere stato additato da Carter come un doppiogiochista, Bill si ritrova solo e sconsolato. Deacon ne approfitta per punzecchiarlo ma nemmeno le parole dello Sharpe riescono a scuotere il magnate. Intanto tra Steffy e Thomas scoppia un litigio furibondo, nel quale i due ragazzi si accusano a vicenda per aver rovinato la loro famiglia. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 9 aprile 2024.

Puntata in onda Mercoledì 10 aprile 2024

Lo scontro tra Steffy e Thomas costringe Taylor a intervenire. La Hayes riesce a calmare i suoi figli e a far capire a Thomas che le sue azioni sono state folli. Intanto Eric, dopo aver scoperto tutto e molto deluso dalle azioni del nipote, decide di riportare Douglas a casa di Hope e Liam. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 10 aprile 2024.

Puntata in onda Giovedì 11 aprile 2024

Steffy cerca di far capire a Thomas che non può continuare così e che le sue azioni stanno diventando folli e incontrollate. La Forrester è però molto preoccupata dal fatto che suo fratello proprio non si rende conto, o non vuole rendersi conto, di quanto male abbia fatto alla sua famiglia e continui invece a giustificare le sue scelte dicendo di aver voluto solo fare del bene ai loro cari. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful dell'11 aprile 2024

Puntata in onda Venerdì 12 aprile 2024

Arriva il momento del confronto tra Brooke e Taylor. Le due donne sono sconvolte per quello che è successo e stavolta, inaspettatamente, non si lasciano andare a recriminazioni reciproche. La colpa non è di nessuna delle due. Brooke e Hope ringraziano Steffy per non aver esitato a raccontare la verità nonostante in ballo ci fosse il matrimonio dei suoi genitori. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 12 aprile 2024

Puntate in onda Sabato 13 aprile 2024

Steffy non riesce a capire cosa sia preso a suo fratello e perché abbia escogitato un simile piano ai danni di Brooke. La ragazza è però certa che i suoi genitori, nonostante quanto successo, si amino ancora e che presto torneranno a organizzare le loro nozze.

Deacon intanto è sempre più teso per la presenza di Sheila a casa sua e sa che entrambi, mantenendo questo segreto, stanno rischiando grosso. Finn invece riceve i reperti organici di sua madre e in lui si fa largo un bruttissimo presentimento. Il ragazzo confessa alla moglie di essere certo che la Carter sia ancora viva, nonostante il caso sia stato archiviato. Steffy, sconvolta e impaurita, promette che anche questo segreto verrà alla luce. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 13 aprile 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.