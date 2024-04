Beautiful, Anticipazioni Puntata del 9 aprile 2024: Bill è rimasto solo, triste e consolato... ma la rivincita è vicina!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 9 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Bill sarà triste e sconsolato ma in cuor suo comincerà a crescere una grande voglia di vendetta. Intanto Brooke caccerà Ridge, sicura di non poterlo perdonare.

Nella puntata di Beautiful che vedremo in onda il 9 aprile 2024, Bill comincerà a meditare vendetta e la sua rivincita, ve lo diciamo subito, arriverà presto e sarà ricca di colpi di scena. Le Anticipazioni della Soap, su Canale5 dal lunedì al sabato alle ore 13.50 e la domenica alle ore 14.00, ci rivelano che lo Spencer si troverà solo e sconsolato a Il Giardino. Il magnate, rifiutato sia da Brooke che da Katie e reduce persino di una ramanzina da parte di Carter, sarà talmente furioso e atterrito, da non riuscire nemmeno a rispondere alle provocazioni di Deacon, che non si farà sfuggire l’occasione di tormentarlo almeno un pochino, divertito di vederlo così. Intanto a Villa Forrester, tra Steffy e Thomas scoppierà una lite furibonda. I due ragazzi si accuseranno a vicenda di aver rovinato la loro famiglia mentre Ridge cercherà di ottenere il perdono di Brooke, che stavolta non sembrerà per nulla convinta di voler credere al pentimento del suo ex marito ma soprattutto dimostrerà di essere stanca che le cose, tra loro, vadano sempre così.

Anticipazioni Beautiful: Bill solo e sconsolato… ma la rivincita è vicina!

Bill è stato rifiutato e non solo una volta. Lo Spencer si è ritrovato a dover lasciare casa di Brooke con la coda tra le gambe, dopo aver ricevuto un secco NO da parte delle sorelle Logan. Sia Brooke che Katie hanno rifiutato di tornare insieme a lui e stavolta non hanno creduto alle sue parole, convinte che lui continuerà a essere confuso su quale delle due scegliere. Come se non bastasse, il magnate è stato pure rimproverato da Carter, sentimentalmente vicino a Katie e certo di doverla proteggere da un ex marito ingombrante com’è lui. Insomma per Bill ora c’è solo solitudine e amarezza. Lo Spencer, nella puntata di Beautiful del 9 aprile 2024, si ritroverà al bancone de Il Guardino, con lo sguardo assente e velatamente minaccioso, incapace o meglio senza alcuna voglia di rispondere alle provocazioni di Deacon, che non si lascerà scappare l’occasione di punzecchiarlo. Vi anticipiamo che questo stato d’animo, che potrebbe risultarci pure inutile e anzi meritato, spingerà Bill a volere una rivincita e una vendetta. Vi riveliamo che presto il padre di Liam prenderà una strada molto particolare e pericolosa, che lascerà tutti senza fiato e che ci servirà dei colpi di scena clamorosi… e tutto per i rifiuti d’amore serviti, senza molti fronzoli, dalle donne della sua vita!

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Thomas in guerra

Gli equilibri si sono spezzati… tutti! Steffy ha deciso di interrompere le nozze dei suoi genitori e di dare a entrambi la possibilità di chiarire l’inganno ordito da Thomas contro Brooke, prima di diventare marito e moglie. La ragazza, memore del passato, ha deciso di non permettere che i suoi amati mamma e papà costruissero un futuro basato sulle menzogne. Il suo intervento ha provocato quello che Thomas e Taylor avevano temuto sin dall’inizio, ovvero che Ridge corresse da Brooke per chiarire e per rivelarle tutto. Steffy, sua madre e suo fratello saranno in attesa di sapere se il Forrester e la Logan, chiarito il malefico equivoco, decidano di tornare insieme. Ma mentre la Forrester sarà certa che il suo papà prenderà la decisione giusta, Thomas sarà una furia inarrestabile. Il ragazzo se la prenderà con la sorellina, colpevole di aver rovinato tutto e di aver portato la loro famiglia alla rovina.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke non ci sta, stavolta è troppo!

Brooke ha scoperto l’inganno di Thomas e ha subito storto il naso in un modo diverso rispetto al solito. In passato avrebbe subito riaccolto a braccia aperte Ridge ma stavolta qualcosa sembra essersi rotto. Nonostante il Forrester si scusi con lei per averla accusata senza motivo e le domandi perdono soprattutto per non aver parlato chiaro, la Logan ha sin da subito e continuerà, trattato con disprezzo e freddezza l’ex consorte. Brooke non riuscirà a dire al Forrester di essere pronta a riaccoglierlo nella sua vita e anzi lo inviterà a tornare da Taylor, visto che è corso con così tanta fretta tra le sue braccia. Insomma stavolta la bionda non si farà incantare dai sentimenti, predestinati, tra lei e l’ex marito ma si farà condurre dalla ragione a scelte molto più rispettose verso se stessa. E proprio dopo aver deciso di non permettere di essere maltrattata e scambiata con un’altra donna, Brooke chiederà a Ridge di lasciarla sola.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.