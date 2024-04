Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'8 aprile 2024: Brooke scopre gli inganni di Thomas ma dà tutte le colpe a Ridge!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'8 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge confesserà a Brooke gli inganni di Thomas ma lei, stavolta, non sarà subito pronta a perdonare né il figliastro né il suo ex marito.

L’ora della verità è arrivata e anche per Brooke sarà uno shock. Nella puntata di Beautiful in onda l’8 aprile 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Ridge arriverà a casa dell’ex moglie per confessarle tutto quello che ha scoperto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester si scuserà con lei ma la Logan stavolta non si lascerà prendere dalla commozione e ascolterà le parole dell’ex consorte senza battere ciglio. La bionda avrà cominciato a stancarsi del fatto che Ridge, qualunque problema loro abbiano, corra sempre tra le braccia di Taylor? Intanto a Villa Forrester si accenderanno gli animi di Steffy e Thomas, che si accuseranno a vicenda di aver rovinato la loro famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Ridge lascia Taylor sull’altare e corre da Brooke

Gli equilibri si spezzano e non sarà più possibile recuperare quanto perduto. Quello che Taylor temeva si realizzerà senza che lei possa fare nulla. La Hayes aveva deciso di non dire nulla a Ridge, per paura che lui – saputa la verità sull’inganno di Thomas – corresse da Brooke, per chiederle scusa e forse pure per rimettersi insieme a lei. E così succederà. Lo stilista, deluso dal comportamento della sua fidanzata – che stava per sposare – deciderà di lasciare Villa Forrester e di correre dalla Logan per dirle tutto e per scusarsi con lei per averla accusata senza motivo. La psichiatra si sentirà cadere il mondo addosso e comprenderà che le promesse di Ridge – quelle che le assicuravano che loro sarebbero stati insieme qualunque cosa fosse successa – erano solo parole al vento.

Beautiful Anticipazioni: Ridge chiede perdono a Brooke

Ridge correrà da Brooke per rivelarle tutto e per chiederle perdono per quello che è successo. Lo stilista le confesserà di aver appena saputo – da Steffy – che Thomas ha chiamato i servizi sociali e che ha fatto ricadere la colpa su di lei, usando un’app clona voci. Le chiederà perdono per non aver chiesto spiegazioni direttamente a lei e di essersi invece lasciato convincere da suo figlio ad accusarla senza dirle nulla. Il suo errore più grande è stato quello di non averle raccontato i fatti, così come si erano svolti anzi così come credeva si fossero svolti. Ridge tenterà di capire come rimediare ai suoi errori e aggiungerà di essere corso da Taylor proprio perché deluso dal tradimento – mai avvenuto – della sua compagna di vita.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke furiosa contro Ridge

Brooke ascolterà le scuse di Ridge senza fare alcuna smorfia. La donna sarà ovviamente sconvolta di scoprire che il suo figliastro è riuscito a incastrarla in questo modo e che se non fosse stato per Steffy, il Forrester e Taylor ora sarebbero marito e moglie. La Logan coverà però anche un grande fastidio e rancore per quanto è successo e si chiederà perché suo marito non è corso da lei per dirle di essere furioso e di sentirsi tradito. Se fosse successo, ora, le cose sarebbero state ben diverse e chiarite. Brooke comincerà a capire di non poter sempre perdonare lo stilista e di dover iniziare a vederla in un altro modo. Ma soprattutto dovrà ringraziare Steffy, che non ha voluto mantenere la bugia del fratello e ha pensato di fermare un’assurda farsa che avrebbe potuto fare del male a tutti. Intanto a Villa Forrester, tra i figli di Ridge comincerà un battibecco su chi abbia realmente rovinato la vita dei loro genitori. Thomas picchierà duro contro la sorella, accusandola di aver fatto la spia e di non aver pensato al bene della loro famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.