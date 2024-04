Beautiful, Anticipazioni Puntata del 10 aprile 2024: Steffy e Thomas in lite furiosa. Taylor deve intervenire!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 10 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che tra Steffy e Thomas voleranno insulti di ogni genere. Taylor dovrà intervenire per impedire ai suoi figli di rendere le cose ancora più difficili di quelle che sono.

La scelta di Steffy di dire tutta la verità ha spezzato la famiglia Forrester. Tutto questo sarà più che evidente nella puntata di Beautiful in onda il 10 aprile 2024, alle ore 13.50 su Canale5. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Thomas continuerà ad accusare pesantemente sua sorella di aver rovinato la loro famiglia e lo farà con così tanto ardore e fastidio, da scatenare un’altrettanto furiosa reazione da parte di Steffy. I due ragazzi si se ne diranno di cotte di crude e costringeranno Taylor a intervenire. Intanto la Hayes avrà il costante timore che la sua relazione con Ridge sia definitivamente finita e che lui, mentre lei lo aspetta, sia tornato insieme a Brooke.

Anticipazioni Beautiful: Thomas è una furia

Thomas non può e non potrà perdonare a sua sorella di aver spezzato gli equilibri nella loro famiglia. Il Forrester aveva tutto sotto controllo e forse non si sarebbe manco opposto al fatto che sua madre rivelasse a Ridge tutta la verità, una volta che i due fossero stati sposati. Ma sua sorella non solo non ha mantenuto il suo segreto e lo ha rivelato alla loro mamma ma ha deciso di interrompere le nozze, impedendo che il sogno di tutta la loro vita svanisse nel nulla. Thomas accuserà Steffy più e più volte di aver vanificato tutti i loro sforzi e di non aver riflettuto abbastanza sulla gravità delle sue azioni.

Beautiful Anticipazioni: Steffy si prende gioco di Thomas, non è lei la cattiva della famiglia

Steffy si prenderà gioco delle parole di Thomas ma soprattutto non sopporterà il fatto che suo fratello stia accusando lei di aver rovinato tutto. Non è certo colpa sua se il matrimonio dei suoi genitori era destinato a essere fondato su una menzogna e se Taylor stava rischiando di soffrire ancora una volta e di vedere il suo rapporto con Ridge, rovinato da una scomoda verità. La Forrester ribadirà di aver voluto dire subito le cose come stanno, per permettere ai suoi genitori di fare chiarezza e di diventare marito e moglie con sentimenti puri e chiari a unirli. Steffy si dirà convinta di aver agito nel rispetto di tutta la loro famiglia e inviterà suo fratello a farsi un esame di coscienza approfondito. Dovrebbe essere lui a vergognarsi soprattutto perché ha tradito, nuovamente, la fiducia di tutti.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor costretta a intervenire per fermare i suoi figli

Thomas non sarà per nulla convinto di aver agito male e darà la colpa a sua sorella. Per lui è stata lei a rovinare tutto e sebbene abbia usato dei mezzucci, la verità è che Brooke ha sempre cercato di mettergli i bastoni tra le ruote e avrebbe finito per separarlo da Douglas. Insomma la Logan doveva essere fermata e se non ora, sicuramente in futuro. I due fratelli Forrester continueranno a bisticciare senza sosta e Taylor, spaventata che i due finiscano per allontanarsi, sarà costretta a intervenire. La Hayes pregherà i due di smetterla, dirà a suo figlio che le sue azioni non sono state per nulla sensibili e lo inviterà a scusarsi con tutti, Brooke compresa. La psichiatra non riuscirà a sostenere oltre la tensione che si è accumulata su di lei soprattutto perché nella sua mente ci sarà sempre una domanda: cosa starà facendo Ridge a casa di Brooke? Quale donna della sua vita sceglierà? Tornerà mai da lei per continuare il loro sogno d’amore?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 13 aprile 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.