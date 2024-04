Beautiful, Anticipazioni Puntata del 13 aprile 2024: L'incubo non ha fine. Steffy è terrorizzata!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 13 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy sarà terrorizzata dall'idea di doversela vedere di nuovo con Sheila.

Tutta la verità su Sheila e i suoi inganni sta per venire a galla. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, che andranno in onda su Canale5 a partire dalle ore 13.50, Finn avrà le conferme ai suoi dubbi e capirà che lui e tutti i Forrester sono stati ingannati. Il dottore, entrato in possesso dei reperti biologici appartenenti alla sua madre naturale, ha compreso che la donna non può essere stata sbranata da un orso e che molto probabilmente c’è una realtà ben diversa, tutta ancora da scoprire. Il dottore cercherà di capire cosa sia successo davvero alla Carter e Steffy prometterà di dargli una mano. La ragazza sarà terrorizzata dall’idea che la persona che l’ha tormentata da sempre e che ha tentato di ucciderla poco mesi prima, sia ancora a piede libero. Marito e moglie tenteranno di fare ordine nella loro testa e di comprendere come sia meglio agire ora che la situazione è tornata a essere piuttosto tesa.

Anticipazioni Beautiful: Deacon preoccupato di finire nei guai

La presenza di Sheila a casa di Deacon è un problema per lo Sharpe. Il barista ha più volte chiesto alla Carter di lasciare il suo appartamento e di lasciarlo in pace, evitando che lui possa finire nei guai. Le cose si sono complicate tantissimo da quando la rossa è tornata ad aggirarsi per le strade e per Il Giardino, mascherata. Il padre di Hope ha il terrore che qualcuno, con l’occhio molto attento, possa riconoscerla e che lui, per averla aiutata, finisca in galera. Sheila non ha alcuna intenzione di accontentare il suo amico, almeno per ora e ha promesso di stare attenta a non farsi beccare. Peccato però che Finn e Steffy stiano per mettersi sulle sue tracce, convinti che la donna abbia giocato un brutto scherzo a tutti.

Beautiful Anticipazioni: Finn è certo che Sheila sia viva

Sheila sta per essere stanata. Le prove non mentono e Finn ha scoperto, grazie a queste, che la sua madre naturale non può essere stata sbranata da un orso. Il dottore ha analizzato il dito del piede della Carter, che Sanchez gli ha portato. Accortosi subito che il taglio non può essere stato fatto in alcun modo da un morso, il giovane ha chiesto consulto a un altro medico e ha avuto certezza dei suoi dubbi. La parte difficile è stata quella di chiamare Steffy e dirle di avere informazioni molto importanti e inquietanti sulla nemica numero uno dei Forrester. Finn dovrà mantenere la calma sia per lui che per sua moglie, terrorizzata dall’idea di doversi di nuovo difendere.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Crollano le sicurezze di Steffy

Finn ha informato Steffy della possibilità, molto concreta, che Sheila sia ancora viva. Il dottore ha rivelato alla moglie di essere certo che il dito della Carter non possa essere stato tagliato da un morso ma che a reciderlo sia stata un’arma da taglio. Tutto questo può significare una sola cosa, ovvero che Sheila non è stata sbranata e probabilmente è ancora tra loro. Le sicurezze di Steffy crolleranno miseramente e la giovane si troverà a dover affrontare nuovamente un incubo. E la cosa non le farà piacere soprattutto ora che la sua famiglia deve superare l’ennesima pazzia di Thomas, che ha tradito la fiducia di tutti, ingannando Brooke ma pure Ridge.

