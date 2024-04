Beautiful, Anticipazioni Puntata del 7 aprile 2024: Gli equilibri si spezzano. Taylor e Ridge sono al capolinea?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 7 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che dopo la confessione di Steffy le cose non sono più le stesse. Taylor vorrebbe sapere se Ridge vuole sposarla ancora ma gli equilibri sono ora tutti spezzati.

Tra i Forrester si è rotto qualsiasi equilibrio e Taylor ne pagherà le conseguenze peggiori. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda il 7 aprile 2024, alle ore 14.00 su Canale5, la Hayes cercherà di capire se Ridge sia intenzionato ancora a sposarla nonostante quello che è successo. La dottoressa sarà preoccupata che le cose siano del tutto cambiate e non ci sia più alcuna soluzione per la loro famiglia. Intanto Hope rincuorerà Brooke e la spronerà a non lasciarsi andare nonostante abbia perso l’amore della sua vita.

Anticipazioni Beautiful: Ridge furioso contro Taylor

Ridge non ha avuto scelta, ha dovuto interrompere il suo matrimonio con Taylor e affrontare una verità molto scomoda. Il Forrester è rimasto sconvolto dalla rivelazione di Steffy e non riesce a capacitarsi che la donna che stava per sposare e di cui si è sempre fidato, non gli abbia detto la verità, appena scoperta. Lo stilista è molto deluso e arrabbiato, soprattutto con suo figlio, colpevole di averlo ingannato e di aver tramato di nuovo alle spalle di Brooke, per il proprio tornaconto. Ridge non riuscirà a calmarsi facilmente e questo turberà moltissimo Taylor, che avrà una domanda molto importante da fare al suo compagno.

Beautiful Anticipazioni: Taylor vuole sapere se Ridge la vuole ancora sposare

Taylor cercherà di giustificarsi ancora con Ridge e di fargli capire che non voleva in nessun modo mancargli di rispetto o tradire la sua fiducia. Ammetterà di aver avuto paura e di non aver voluto sfidare la sorte ma anche di aver dato credito alle sue parole, quelle che le assicuravano che lui l’avrebbe sposata qualunque cosa fosse successa. Ma visto quanto è turbato e come sia tornato a pensare a Brooke, la Hayes comincerà a pensare che le intenzioni del suo compagno non siano rimaste le stesse e che voglia tornare indietro sui suoi passi. Gli domanderà quindi se abbia intenzione di continuare con la cerimonia o se tutto si sia rovinato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope incoraggia Brooke ad andare avanti

Taylor capirà immediatamente che Ridge non vuole continuare con il loro matrimonio e che nella sua mente comincerà a farsi strada l’idea di raggiungere Brooke e di dirle tutta la verità. La Hayes penserà di dover affrontare una nuova rottura e un nuovo addio, così come successo in passato. Intanto Hope cercherà di rincuorare Brooke, convinta che il suo ex marito – in quell'esatto momento – stia sposando la sua rivale. La piccola Logan incoraggerà la madre a non farsi abbattere e a riprendere in mano la sua vita, nonostante la perdita dell’uomo che ama da sempre. E questo incoraggiamento, ve lo anticipiamo, servirà tantissimo a Brooke, che presto avrà una grande sorpresa.

