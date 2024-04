Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'11 aprile 2024: Il cerchio si stringe. Thomas e Sheila non hanno scampo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'11 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Thomas e Sheila saranno nei guai. La verità, venuta a galla, farà molto male.

Per Thomas e Sheila è tempo di fare i conti con i loro inganni. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la puntata che vedremo l’11 aprile 2024, alle ore 13.50 su Canale5, vedrà Thomas affrontare ancora Brooke, furiosa contro di lui per essere stata ingannata. Il ragazzo, dopo aver subito la sfuriata di sua sorella, dovrà proteggersi dalla matrigna, decisa a fargliela pagare per aver messo lo zampino nel suo matrimonio e aver reso sia lei che sua madre tristi e sconsolate. Intanto in ospedale, Finn riceverà la visita del detective Sanchez che gli porterà delle prove che spingeranno il bel dottore a fare delle ricerche e a scoprire una macabra verità.

Anticipazioni Beautiful: Brooke vuole vendetta

Brooke ha scoperto gli inganni di Thomas e ha deciso di dire basta. La Logan vuole dare un taglio netto non solo al suo rapporto con il figliastro ma anche con Ridge. Per questo ha rivelato a Taylor di non avere alcuna intenzione di perdonare il Forrester e di non averlo riaccolto in casa. Le due donne si sono ritrovate, per una volta, d’accordo sul da farsi. Non si meritano di essere l’una il rimpiazzo dell’altra e di essere usate, come bamboline, a seconda delle scelte del loro ex marito. Se tra loro non sembra esserci rancore, non si può dire lo stesso per Thomas e la sua matrigna. I due se ne sono detti quattro e lo scontro continuerà ancora.

Beautiful Anticipazioni: Thomas la pagherà cara

Quello che ha combinato Thomas ha rotto ogni equilibrio. Ora non c’è persona che non ce l’abbia con il Forrester, a partire da Ridge e Brooke, colpiti dal tranello del ragazzo. Come Steffy, anche Brooke ha promesso al giovane stilista di vendicarsi di lui ed entrambe le donne hanno previsto che presto il primogenito di Taylor pagherà per gli errori commessi e sarà una durissima lezione. Nessuno sarà dalla sua parte, nemmeno Eric, che riporterà Douglas a casa di Hope, dove il piccolo sarà più sicuro e potrà avere dei genitori sinceri e amorevoli.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn travolto dai sospetti

Mentre alla Forrester Creations si cercherà di calmare gli animi di tutti e di tornare, per quanto sarà possibile, alla normalità, in ospedale Finn riceverà la visita del detective Sanchez. Il poliziotto porterà al dottore i reperti rinvenuti sul posto in cui è morta Sheila. Tra questi ci sarà il dito del piede della Carter, che il medico guarderà con un misto di orrore e curiosità. Grazie alla sua esperienza, il ragazzo comincerà a notare qualcosa di molto strano. Il taglio alla base del dito non corrisponde per nulla a un morso e c’è qualcosa di strano, su cui bisognerà indagare. Presto Finn scoprirà una verità molto macabra e inquietante.

