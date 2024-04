Beautiful, Anticipazioni Puntata del 12 aprile 2024: Le prove non mentono. Finn è certo che Sheila sia viva!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 12 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Finn avrà la certezza che Sheila sia viva. Il dottore e Steffy dovranno correre ai ripari... di nuovo!

Le puntate di Beautiful stanno per arrivare al momento clou di questi mesi. Nella puntata della Soap in onda il 12 aprile 2024, alle ore 13.50, Finn avrà la certezza che qualcosa non torni nella morte di Sheila e che la sua dipartita non sia avvenuta per colpa di un orso. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che il dottore analizzerà con grande attenzione il dito mozzato della madre naturale e si accorgerà che il taglio non può essere stato provocato dal morso di un orso. Per avere certezza assoluta di quanto scoperto, il dottore si avvarrà del consulto di un suo amico e non esiterà a rivelare a Steffy tutti i suoi dubbi. La Forrester, ancora sconvolta per quello che è successo alla sua famiglia, sbiancherà. La prospettiva che si parrà davanti agli occhi dei due ragazzi sarà una sola: Sheila Carter è viva e potrebbe tornare a terrorizzarli da un momento all’altro.

Anticipazioni Beautiful: Steffy è certa che i suoi genitori rimarranno insieme

Steffy ha fermato le nozze dei suoi genitori e lo ha fatto, come ha spiegato anche a Brooke e Hope, per non far cominciare un matrimonio su una menzogna. La ragazza ha però spiegato alle Logan di non aver agito per il loro bene ma di aver voluto che le cose si svolgessero nel migliore dei modi per sua madre. Dopo aver strenuamente difeso Taylor, rivelano alle sue bionde rivali che la Hayes avrebbe sicuramente rivelato la verità a Ridge, la bella Forrester ha confermato che presto tutto tornerà al suo posto e che la sua mamma e il suo papà saranno finalmente felici. Steffy è convinta che i due rimarranno insieme e coroneranno il loro sogno una volta che saranno riusciti a far pace con il crimine di suo fratello.

Beautiful Anticipazioni: Una macabra scoperta

Il cerchio si stringe e Thomas e Sheila dovranno fare i conti con i loro inganni. Se per il Forrester giungerà l’ora di vedersela con la punizione – terribile e umiliante, ve lo anticipiamo – di suo padre, per Sheila arriverà il momento di uscire allo scoperto. E dovrà farlo a causa di Finn. Il dottore scoprirà infatti una macabra verità e non avrà dubbi: sua madre è viva. Il ragazzo studierà a fondo il taglio del dito della Carter e avrà la certezza che a tagliarlo non possa essere stato un morso. A dargli manforte in questo pensiero ci penserà un suo amico medico, che come lui penserà che il dito sia stato tagliato di netto con un oggetto tagliente e non certo da delle fauci. Finn dovrà affrontare di nuovo un incubo e dovrà presto rivelare quanto scoperto a Steffy.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy nel panico

Steffy non si sarà ancora ripresa dallo shock di aver di nuovo affrontare le pazzie di Thomas, che si troverà a sbiancare per una notizia che mai avrebbe voluto sentire. Finn la informerà di avere la certezza che Sheila sia viva e che abbia inscenato la sua morte. Il dottore spiegherà alla moglie la sua teoria e le dirà di essere sicuro che le cose siano andate molto diversamente da come loro hanno creduto sino ad adesso. I due ragazzi prometteranno di andare a fondo a questa faccenda e dovranno subito correre a informare tutti di questa novità assurda e inquietante.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 13 aprile 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.