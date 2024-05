Beautiful, Anticipazioni Puntata del 10 maggio 2024: Steffy e Finn corrono ai ripari ma riusciranno a battere Bill?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni dell'episodio di Beautiful in onda il 10 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame della puntata della Soap ci rivelano che Steffy e Finn cercheranno un modo per fermare Bill ma i due ragazzi capiranno di non avere molte chance di fermare lo Spencer e Sheila.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata che vedremo su Canale5 il 10 maggio 2024, alle ore 13.50, Steffy e Finn cercheranno di capire come poter fermare Bill e il suo piano per aiutare Sheila. Marito e moglie saranno sconvolti da quello che lo Spencer vuole fare e dalla minaccia che ha rivolto contro la sua famiglia e che potrebbe mettere Taylor in grande difficoltà. I due ragazzi tenteranno di trovare un modo per salvare la Hayes e nello stesso tempo per incriminare la Carter e liberarsi di lei, una volta per tutte. Non sarà però facile trovare la soluzione alla tragica situazione in cui sono caduti con tutte le scarpe.

Anticipazioni Beautiful: Bill e Sheila sempre più complici

Bill e Sheila sono sempre più innamorati e la situazione sta diventando sempre più complicata. I due sembrano avere molti punti in comune e hanno deciso di cominciare una vita insieme, convinti di aver trovato, finalmente, la loro anima gemella. Questo sodalizio si sta rivelando molto pericoloso soprattutto per Steffy e Finn, convinti di aver trovato finalmente il modo per impedire alla Carter di fare ancora del male alla loro famiglia. Ma siamo sicuri che la liaison tra lo Spencer e la rossa finirà pure per far tremare Liam, Wyatt e Katie, che si sono già accorti che Dollar Bill non è più lo stesso e che è addirittura tornato a indossare la collana con il pugnale, simbolo del suo lato più aggressivo e agguerrito.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Finn tentano di correre ai ripari

Steffy e Finn saranno consapevoli di non poter fare molto per impedire a Bill di denunciare Taylor. I due ragazzi spereranno di riuscire a convincere il magnate a tornare indietro sui suoi passi ma la Forrester avrà il timore che il suo ex suocero non si lascerà intenerire facilmente. Il loro incontro le ha dato la certezza che Dollar Bill abbia perso la testa per Sheila e che questa inaspettata pazzia sarà la rovina di tutto e di tutti. Steffy cercherà di non perdersi d’animo e di non mostrare il fianco, più del dovuto ma soprattutto sceglierà di non dire nulla, per il momento, a sua madre. Se la Hayes scoprisse del subdolo ricatto che la vede protagonista, potrebbe perfino decidere di presentarsi spontaneamente alla polizia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy teme che Taylor faccia qualche sciocchezza

Il ricatto che Bill ha fatto a Steffy è uno dei più subdoli che il magnate abbia orchestrato in tutta la sua vita. La Forrester non si sarebbe mai aspettata che il suo ex suocero arrivasse a tanto e che tornasse all’attacco con una faccenda di cui nessuno avrebbe dovuto più parlare. Ma Bill ha cambiato idea ed è evidentemente talmente tanto soggiogato dal fascino della rossa, da aver deciso di scavare nel marcio, facendo soffrire persino suo figlio Liam.

Ma a preoccupare Steffy sarà soprattutto la reazione di Taylor, quando scoprirà di essere lei la protagonista delle minacce del magnate. La ragazza avrà il timore che sua madre, sentendosi in colpa e volendo salvare la figlia, si sacrifichi per lei e si presenti in commissariato per costituirsi e per battere sul tempo lo Spencer. La rampolla di Ridge non potrà permettere che tutto questo accada e che la sua famiglia venga distrutta, punendo la sua amata mamma che tanto ha già sofferto in passato per i suoi errori. Per questo motivo deciderà di non fargliene parola quando busserà alla porta della sua casa, entusiasta per l’arresto della loro nemica. Vi anticipiamo però che il segreto del ricatto verrà molto presto alla luce e che la dottoressa, come prevedibile, sarà presa dal panico.

