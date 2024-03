Beautiful, Anticipazioni Puntata del 9 marzo 2024: La sfilata è alle porte ma per Hope e Liam le cose si complicano!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 9 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che tutto è pronto per la sfilata di Hope ma per la Logan non saranno tutte rose e fiori.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate del 9 marzo 2024, alle ore 13.45 su Canale5, tutto sarà pronto per la sfilata della Hope for the Future. Alla Forrester ci sarà tanto entusiasmo. Steffy e Katie si occuperanno di gestire giornalisti e clienti mentre Thomas e Zende daranno gli ultimi ritocchi agli abiti. Hope si troverà invece a gestire l’ira di Liam, ancora piuttosto infastidito dall’atteggiamento della moglie, che sembra non accorgersi di dare fin troppo credito al Forrester. Tra i due scoppierà un litigio. Intanto Carter, senza alcuna vergogna, flirterà con Katie. Il loro rapporto comincerà a farsi sempre più serio?

Anticipazioni Beautiful: Tutto pronto per la sfilata di Hope

Il giorno tanto atteso da tutti è arrivato. La Forrester Creations presenterà molto presto la sua nuova collezione della Hope for the Future. Steffy e Katie saranno impegnatissime e si occuperanno degli ultimi dettagli burocratici. Katie accoglierà la stampa e darà loro le indicazioni per il grande evento mentre Steffy parlerà con i clienti, pronti ad acquistare nuovi modelli esclusivi. Dietro le quinte, Thomas e Zende daranno gli ultimi ritocchi agli abiti e daranno istruzioni alle modelle, affinché tutto vada per il meglio. Hope invece dovrà sbrigare una faccenda delicata con Liam.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Liam alla resa dei conti?

Liam è ko e la cosa proprio non gli piace. Il ragazzo si è accorto di essere stato messo in un angolo da sua moglie, sempre più presa non solo dal suo lavoro ma anche dal suo rapporto con Thomas. La situazione sta diventando sempre più difficile da sopportare e per lo Spencer sarebbe pure arrivata l’ora di rimettere le cose al loro posto, con Hope dalla parte del giusto e non in balia della pazzia del Forrester. Peccato che la Logan, convinta che il suo collega sia cambiato e felice del lavoro che hanno fatto insieme, non sia dello stesso parere del suo consorte. Tra loro scoppierà una lite proprio prima della sfilata e Liam rivelerà alla moglie di non riuscire più a sopportare quello che sta accadendo alla loro famiglia e davanti ai suoi occhi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie e Carter senza freni

Liam e Hope discuteranno animosamente e sembrerà che tra loro non possa esserci, al momento, nessun punto di incontro. Atmosfera completamente diversa tra Katie e Carter. I due saranno impegnati a portare a termine le ultime faccende burocratiche e mediatiche prima della sfilata ma troveranno anche il tempo di flirtare. I due saranno sempre più vicini l’uno con l’altra e si scambieranno un complice bacio proprio sotto alla passerella, incuranti di essere visti. Che il loro rapporto sia pronto a diventare qualcosa di serio?

