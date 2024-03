Beautiful, Anticipazioni Puntata del 4 marzo 2024: La gelosia annebbia la mente di Liam. Si mette male!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 4 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Liam sarà preso dalla gelosia nel vedere Hope e Thomas complici prima della sfilata. Intanto Katie scoprirà che Bill è tornato alla carica con Brooke ma nel suo cuore ora c'è un altro uomo...

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 4 marzo 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Liam non riuscirà più a trattenere la gelosia nei confronti di Hope e Thomas. Dopo aver ricevuto un clamoroso no da parte di Douglas, che non vorrà tornare a casa con lui, lo Spencer accompagnerà il bambino alla Forrester Creations da sua madre e suo padre. Sarà là che vedrà sua moglie fare da modella per il Forrester, indossando uno degli abiti della collezione con un sorriso stampato sul viso. La sua reazione non si farà attendere e scoppierà totalmente quando Douglas abbraccerà i suoi genitori e chiederà loro di passare ancora del tempo tutti insieme da Eric. Intanto a casa di Brooke, Katie non si stupirà di sapere che Bill è tornato all’attacco con la sorella. La piccola Logan non si lascerà scalfire da questa novità e nello stesso tempo si lascerà sfuggire di essersi avvicinata a un altro uomo, del quale non vorrà ancora parlare.

Anticipazioni Beautiful: Liam deluso da Douglas

Douglas ha servito un assist a Thomas per riconquistare o meglio stare vicino ancora a Hope. Il piccolo riferirà a Liam, arrivato a Villa Forrester per convincerlo a tornare allo chalet con lui, di non voler tornare a casa della madre e di essere felice di stare con il nonno e il suo papà. Lo Spencer ne sarà deluso e spererà che Hope gli dia una mano poco dopo, quando porterà il figliastro alla Forrester Creations, per incontrare i suoi genitori. La scena che gli si presenterà davanti una volta aperta la porta dell’ufficio di progettazione, lo farà uscire dai gangheri e scatenerà in lui una forte gelosia.

Beautiful Anticipazioni: Liam brucia di gelosia

Liam e Douglas arriveranno alla Forrester e lo Spencer, aperta la porta dell’ufficio di progettazione, scoprirà che sua moglie sta facendo da modella a Thomas e che di questo è molto felice. Il ragazzo vedrà il grande sorriso che la consorte rivolgerà allo stilista e la cosa lo farà davvero arrabbiare. Tra lei e il figlio di Ridge c’è una sintonia che proprio non gli piace. A peggiorare le cose ci si metterà Douglas. Il piccolo abbraccerà i genitori e chiederà loro di poter passare un’altra serata in loro compagnia. Una richiesta che verrà accettata senza manco chiedere a Liam cosa ne pensi e se si voglia unire al gruppo. Il figlio di Bill si sentirà di troppo e la cosa lo disturberà moltissimo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie rivela di avere un nuovo interesse amoroso

A casa di Brooke, Katie scoprirà che Bill è tornato alla carica con la sorella e che ha approfittato della fine del matrimonio con Ridge. La Logan non ne sarà per nulla stupita anzi rivelerà di aver sempre pensato che le cose andassero così e si dirà felice di non aver accettato le lusinghe del suo ex e di aver chiarito che non ci sarà più nulla tra di loro. Katie confesserà anche di aver trovato serenità nelle braccia di un altro uomo ma ancora non si sentirà pronta a dire di chi si tratti… anche se Brooke un’idea ce l’avrà già!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 9 marzo 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.