Beautiful, Anticipazioni Puntata del 6 marzo 2024: Liam ko! Thomas ha ormai conquistato Hope!

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 6 marzo 2024, alle ore 13.45, Liam si sentirà sempre più messo da parte. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer capirà che Hope è ormai soggiogata dal fascino di Thomas e non si accorge del pericolo imminente. Il ragazzo cercherà invano di farla ragionare e finirà per parlarne ancora una volta con Brooke, pure lei molto preoccupata e pronta a tutto per far capire alla figlia che il Forrester è un uomo pericoloso. Peccato però che nessuno dei due sia in grado di farle cambiare idea.

Anticipazioni Beautiful: Liam sempre più in disparte

Douglas ha offerto a Thomas un assist per riconquistare Hope. Il piccolo non ha intenzione di seguire Liam e di tornare a casa con lui ma vuole che i suoi genitori passino del tempo insieme a lui, a Villa Forrester. Lo Spencer si sentirà sempre più messo da parte. Nessuno infatti sta pensando di coinvolgerlo nelle serate in famiglia e lui non può neanche permettersi di aggiungersi volontariamente. Le porte del cuore di Hope sembrano chiudersi davanti a lui ma non vuole arrendersi, non se dietro a tutto questo c’è la pazzia di Thomas Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Liam cerca di convincere Hope ad aprire gli occhi

Liam non ha alcuna intenzione di lasciare che Hope si lasci completamente soggiogare da Thomas. Lo Spencer tornerà alla carica con la moglie e le chiederà di ragionare insieme a lui su come si stanno mettendo le cose. Le domanderà di prendere una decisione su Douglas e di convincerlo a tornare a casa con loro e di ricordare cosa ha combinato Thomas contro di lui, facendo credere per mesi che Beth fosse morta. Hope non vorrà ascoltarlo e gli ricorderà che la scelta di stare a casa del nonno è di suo figlio non la sua; gli confesserà di credere che il suo collega sia davvero cambiato e di non volerlo mettere più in dubbio. Per lei sarà arrivata l’ora di smetterla di prendersela con Thomas Forrester.

Trame e Anticipazioni: Liam cerca aiuto in Brooke

Le ultime dichiarazioni di Hope ma soprattutto l’atteggiamento della ragazza, preoccuperanno Liam. Il ragazzo cercherà di trovare sostegno in Brooke, la persona che come lui non crede che Thomas sia una persona cambiata. I due cercheranno di trovare un modo per convincere Hope a dar loro retta ma entrambi capiranno che questa situazione sta diventando sempre più difficile da gestire. Dovranno trovare velocemente una soluzione e impedire a Hope di fare dei grossi errori, potenzialmente irrimediabili. Ce la faranno? Le prospettive non solo delle migliori.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 9 marzo 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.