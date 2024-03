Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 marzo 2024: Steffy mette in guardia Thomas, deve togliersi dalla testa Hope!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 5 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy si accorgerà che Thomas è ancora ossessionato da Hope e gli chiederà di non fare pazzie.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 5 marzo 2024, alle ore 13.45, Steffy si accorgerà che Thomas è ancora molto legato a Hope. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester metterà in guardia il fratello e gli chiederà di non combinare danni. Le cose stanno andando bene e non è proprio il caso che lui rovini tutto prima della sfilata della Hope for The Future. Thomas assicurerà alla sorellina di non avere alcuna intenzione di metterla nei guai. Intanto Liam sarà sempre più inquieto e troverà ancora una volta un sostegno in Brooke, in ansia per sua figlia.

Anticipazioni Beautiful: Hope entusiasta della sua collaborazione con Thomas

La sfilata della nuova collezione della Hope for the Future è molto vicina. Mancano gli ultimi ritocchi e tutto sarà pronto. Hope è emozionata e nello stesso tempo molto tesa per quello che l’aspetta in passerella; la ragazza è certa di aver fatto un ottimo lavoro e sa che non avrebbe potuto fare tutto questo se non ci fosse stato Thomas. Il Forrester le ha dato una grande mano ma soprattutto ha saputo interpretare le sue idee e trasformarle in meravigliosi abiti. La piccola Logan è convinta che la loro collaborazione sia stata fantastica e che il figlio di Ridge abbia dimostrato, anche in questo di essere cambiato.

Beautiful Anticipazioni: Steffy mette in guardia Thomas. Niente ossessione per Hope

Hope è felice di aver lavorato con Thomas e pure lui è contento di aver lavorato con la Logan. Al ragazzo brillano gli occhi quando parla di Hope e la cosa non sfuggirà a Steffy. La Forrester chiederà al fratello di andarci cauto e, convinta che lui provi ancora qualcosa per la sorellastra, lo pregherà di non trasformare tutto in un’ossessione e di non permettere che problemi del passato tornino a tormentare lui e di conseguenza la loro famiglia. Steffy metterà in guardia Thomas e gli imporrà di non mettere a rischio la felicità di tutti, duramente conquistata, per amori impossibili. Hope è sposata con Liam e hanno una figlia insieme, non deve dimenticarselo. Pure Finn, sopraggiunto poco dopo, glielo ricorderà, spaventato che il cognato faccia qualche pazzia delle sue.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam geloso del rapporto tra Hope e Thomas

La gelosia sta annebbiando la mente di Liam. Lo Spencer è una vera furia e proprio non riesce a capacitarsi di come sua moglie non si renda conto di quanto si stia mettendo in pericolo, dando fiducia a Thomas Forrester. Il ragazzo vorrebbe che la consorte si allontanasse dallo stilista e non gli desse così tanta fiducia. Thomas non è cambiato e presto tutti se ne accorgeranno. Il figlio di Bill troverà consolazione ancora una volta in Brooke, l’unica che come lui sarà certa che il primogenito di Ridge sia instabile e pericoloso.

