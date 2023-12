Beautiful, Anticipazioni Puntata del 1° gennaio 2024: Brooke si difende. Ridge ha frainteso il suo abbraccio con Bill

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 1° gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke dovrà difendersi dalle accuse di Ridge. La Logan dovrà assicurare che tra lei e Bill non stava succedendo nulla di male.

Nella puntata di Beautiful in onda il 1° gennaio 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke dovrà difendersi dalle accuse di Ridge. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo stilista affronterà la moglie e Bill, dopo averli trovati l’uno tra le braccia dell’altro. I due dovranno spiegargli cosa è davvero successo e gli dovranno confidare che lo Spencer è arrivato alla Villa solo per chiedere aiuto alla bionda, per riconquistare Katie. Il Forrester sembrerà calmarsi ma il suo cuore continuerà a essere in tumulto. Tra Hope e Steffy continuerà il battibecco sulle loro madri e su quale delle due abbia più diritto a stare con il rampollo di Eric.

Anticipazioni Beautiful: Ridge affronta Brooke e Bill

Ridge è sconvolto. Tornato a casa dopo l’incontro con Taylor, che l’ha messo in guardia da Brooke, ha visto la Logan tra le braccia di Bill. Una visione che non avrebbe proprio mai voluto vedere e che si sarebbe risparmiato. Deciso a chiarire cosa stia succedendo e pronto a non essere più preso in giro, lo stilista ha affrontato la moglie e lo Spencer, che sono rimasti sorpresi di essere stati beccati in quel momento. I due ci sono rimasti male soprattutto perché hanno subito capito di dover spiegare a Ridge cosa stava succedendo e di doversi giustificare nonostante non abbiano fatto nulla di male.

Beautiful Anticipazioni: Brooke si difende dalle accuse di Ridge

Brooke comincerà subito a dire a Ridge che quello che ha visto non è quello che pensa. Bill non è arrivato a casa sua per corteggiarla o approfittare della sua assenza. Lo Spencer aveva bisogno di consigli, che sono lei poteva dargli. Insomma il loro abbraccio era quello di due vecchi amici, che si vogliono molto bene e che sono grati di poter contare l’uno sull’altro. Bill sarà costretto ad allontanarsi dalla Villa, prima di essere fulminato dal Forrester. Il magnate si sentirà pure in un certo imbarazzo per aver dovuto rivelare una sua debolezza a una persona che non dovrebbe mai e poi mai scoprire niente su di lui. Brooke continuerà a dire al marito di non giungere a conclusioni affrettate e gli rinnoverà il suo amore e la sua fedeltà. Peccato però che in quel momento le parole di Taylor risuoneranno ancora più potenti nelle orecchie del Forrester.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope e Steffy ancora in lite

Brooke faticherà non poco a calmare Ridge mentre Hope non riuscirà a convincere Steffy che lei e Taylor stiano giocando sporco. La Forrester continuerà a ribadire alla Logan che sua madre in primis fece cadere la sua famiglia e si mise in mezzo al matrimonio dei suoi genitori, facendoli separare e causando grande infelicità a lei e ai suoi fratelli. La ragazza non sentirà ragioni e la penserà sempre così. Ed è ora che le cose tornino al loro posto una volta per tutte.

