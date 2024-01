Beautiful, Anticipazioni Puntata del 3 gennaio 2024: Hope affila le armi e mette Brooke in guardia da Steffy!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 3 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope sosterrà l'idea di Brooke di organizzare una serata romantica per Ridge ma la metterà in guardia da Steffy, che è pronta a tutto per metterla in difficoltà.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 3 gennaio 2024, alle ore 13.45, Brooke penserà di aver rasserenato Ridge e di averlo convinto a lasciar perdere i Forrester. Per suggellare la loro ritrovata unione ma anche per sedurlo, la Logan penserà di organizzare una serata romantica solo per loro due. La bionda lo rivelerà a Hope, che sarà d’accordo con l’idea della madre e la supporterà ma le dirà di guardarsi le spalle da Steffy, sempre più combattiva e decisa a farla fuori. La piccola Logan affilerà le armi e farà molto bene, visto che la Forrester avrà in mente un nuovo stratagemma per riavvicinare i suoi genitori.

Anticipazioni Beautiful: Brooke vuole organizzare una serata romantica per lei e Ridge

Brooke si è difesa strenuamente contro le accuse di Ridge. La donna ha spiegato al marito che l’arrivo di Bill non nascondeva tradimenti ma lo Spencer aveva solo bisogno di un consiglio sulla sua relazione travagliata con Katie. Ridge è sembrato rasserenarsi ma la Logan penserà di dover fare qualcos’altro per convincerlo delle sue parole. Deciderà di organizzare una serata romantica, per passare dei momenti da sola con il consorte, cosa che da tempo non succede. Farà preparare una bella cenetta e si convincerà che questo riporterà la pace tra loro.

Beautiful Anticipazioni: Hope mette in guardia Brooke da Steffy, sempre più scatenata

Brooke racconterà a Hope della sua idea e la ragazza ne sarà molto contenta. Le dirà però di stare molto attenta e di guardarsi le spalle con ancora più attenzione. La Logan junior, dopo il suo scontro con i fratelli Forrester e soprattutto con Steffy, ha capito che i due ragazzi sono più che mai convinti a far riavvicinare i loro genitori e che non si fermeranno davanti all’amore che Ridge prova per Brooke. E in effetti avrà più che mai ragione, visto che Steffy avrà in mente un nuovo stratagemma per riavvicinare sua madre e suo padre.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy pronta a tutto per riavvicinare Taylor e Ridge

Hope avrà ragione a guardarsi le spalle dai fratelli Forrester, soprattutto da Steffy. La figlia di Ridge sarà più che mai decisa a ottenere quello che vuole, ovvero la reunion dei suoi genitori. Steffy rivelerà a Thomas di avere intenzione di organizzare un’altra cena e stavolta di voler cogliere nel segno. È convinta che tra Taylor e lo stilista ci sia ancora amore e che i due debbano solo avere la giusta spinta per far sbocciare la loro passione. Hope e Brooke non potranno fermarla, non ora che è così vicina alla vittoria.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.