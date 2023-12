Beautiful, Anticipazioni Puntata del 31 dicembre 2023: Ridge tormentato dalle parole di Taylor, ora Brooke è nei guai!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 31 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge comincerà a pensare che Taylor abbia ragione su Brooke. La Logan lo sta già tradendo!

Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 31 dicembre 2023, in onda su Canale5 alle ore 14.00, ci rivelano che per Brooke sarà un fine anno molto difficile e irto di difficoltà. Ridge è reduce da un confronto molto serrato con Taylor, le cui parole hanno lasciato il segno. Il Forrester comincerà a pensare che la sua ex moglie abbia ragione e che la Logan finirà per tradirlo ancora. Ridge si convincerà di doversi guardare le spalle, dopo aver visto sua moglie tra le braccia di Bill, il suo acerrimo nemico, molto più pericoloso di Deacon. Intanto alla Forrester Creations, Hope e Steffy discuteranno ancora su quale delle loro madri sia la donna più adatta per stare accanto a Ridge. Le due ragazze non troveranno un punto di incontro e forse non lo troveranno mai, almeno non su questo argomento.

Anticipazioni Beautiful: Ridge sconvolto dalle parole di Taylor

Taylor ha messo in guardia Ridge da Brooke e le parole della donna hanno sortito un certo effetto sul Forrester. Lo stilista si è ritrovato a pensare a quanto detto dalla sua ex, molto più di quanto immaginasse di fare. Le preoccupazioni della dottoressa si sono poi rivelate più che vere anzi sono sembrate una sorta di preveggenza, visto quanto si è ritrovato a vedere il designer, una volta tornato a casa. Per Ridge non sarà più lo stesso e presto si troverà a prendere una decisione che lascerà tutti di stucco.

Beautiful Anticipazioni: Ridge senza parole. Brooke lo sta tradendo!

Ridge è tornato a casa ed è rimasto sconvolto nel vedere Brooke tra le braccia di Bill. Il designer non può sapere che in realtà il magnate sia arrivato a casa della Logan per chiederle una mano per riconquistare Katie e di certo non può immaginare che quel momento di tenerezza, nasconda in realtà solo del grande affetto. Per Ridge Bill è il nemico numero 1 e sempre lo sarà e il vederlo accanto a sua moglie, dopo la faccenda accaduta con Deacon, lo ha turbato ancor di più. Lo stilista deciderà di affrontare la consorte e il suo presunto amante, per mettere immediatamente le cose in chiaro. Questo fatto, ve lo anticipiamo, metterà la bionda definitivamente in un mare di guai.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope e Steffy come cane e gatto

Il matrimonio tra Ridge e Brooke traballa vistosamente e questo ha contribuito ad accentuare la rivalità tra Hope e Steffy. Le due ragazze hanno sempre cercato di proteggere la propria famiglia l’una dall’altra e di sostenere le proprie madri. Lo strano atteggiamento di Ridge, confuso e ambiguo con entrambe le donne della sua vita, ha portato le due giovani rampolle a difendere i propri interessi e la propria serenità. Per questo motivo le vedremo discutere ancora animosamente su chi tra Brooke e Taylor, sia la donna adatta a stare accanto allo stilista e su chi possa davvero renderlo felice. E mentre la piccola Logan accuserà la sorellastra di fare il gioco sporco e di voler sabotare il rapporto tra suo padre e la sua legittima moglie, la Forrester accuserà Hope di non vedere quanto male sua madre abbia fatto alla sua e quante menzogne, bugie e tradimenti abbiano dovuto sopportare per causa sua. Insomma la guerra tra le Forrester e le Logan continuerà senza sosta.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.