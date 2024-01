Beautiful, Anticipazioni Puntata del 4 gennaio 2024: Steffy gioca sporco! Taylor e Ridge sono in trappola

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 4 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy giocherà sporco e organizzerà una serata romantica per i suoi genitori. Brooke però avrà la sua stessa idea e vorrà trascorrere del tempo insieme a Ridge.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 4 gennaio 2024, alle ore 13.45, Steffy passerà di nuovo all’attacco. La ragazza vorrà organizzare un’altra cena, stavolta a casa sua, per stare con i suoi genitori ma soprattutto per permettere loro di avvicinarsi ancora di più. La Forrester avrà le idee chiare e rivelerà al fratello di essere convinta che, così facendo, centreranno il loro obiettivo. Questo piano metterà i bastoni tra le ruote a Brooke che, nel mentre, si sarà preparata per passare una serata romantica in compagnia di suo marito. La Logan dovrà fare i conti con una dura realtà, che non le piacerà per nulla.

Anticipazioni Beautiful: Steffy torna all’attacco

Steffy ha le idee chiare. Da quando ha scoperto che sua madre e suo padre si sono baciati a Montecarlo, nella sua mente si è fatta largo un’idea: i suoi genitori potrebbero finalmente tornare insieme. Si è così attivata per raggiungere i suoi obiettivi e per riunire, per sempre la sua famiglia. Niente e nessuno la fermerà, certamente né Hope né Brooke, che continuano a ribadire che nessuno dovrebbe mettersi in mezzo nel matrimonio tra Ridge e la Logan senior. Steffy ha però giurato che farà tutto quello che è in suo potere per vincere e ci riuscirà.

Beautiful Anticipazioni: Steffy organizza una nuova cena per riavvicinare Taylor e Ridge

Hope ha attaccato i fratelli Forrester ma non ha ottenuto quello che voleva. I ragazzi sono sempre più decisi a riunire i loro genitori e faranno di tutto per raggiungere il loro obiettivo. Chi è scatenata come non mai è Steffy, pronta a tutto per riunire la sua famiglia e ritrovare la felicità che le manca da ormai diversi anni. La ragazza penserà di organizzare una nuova cena, stavolta a casa sua, e di invitare suo padre, con la scusa di passare un po’ di tempo con i suoi nipoti. Riferirà a suo fratello di essere certa che il loro padre non rifiuterà e in effetti avverrà proprio così, con grande rammarico di Brooke.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke attende invano Ridge

Mentre Steffy penserà di organizzare una cena di famiglia, Brooke avrà in mente di preparare una serata romantica per lei e Ridge. La Logan ha riferito il suo piano a Hope, che l’ha sostenuta ma anche messa in guardia da Steffy. E in effetti la piccola Logan ha tutte le ragioni del mondo a non fidarsi della sua sorellastra. La ragazza ha intuito che la Forrester non si fermerà e metterà in pericolo la sua mamma. Brooke cercherà di non pensarci ma comincerà a preoccuparsi quando Ridge tarderà a tornare a casa, mettendo a rischio il loro romantico incontro.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024.

