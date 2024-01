Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 gennaio 2024: Steffy rovina i piani di Brooke. La guerra continua!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 5 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy gela Brooke e rovina tutti i suoi piani.

Nella puntata di Beautiful in onda il 5 gennaio 2024 alle ore 13.45 su Canale5, Steffy e Thomas insisteranno affinché i loro genitori tornino insieme. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i fratelli Forrester spingeranno Ridge e Taylor ad ammettere di amarsi ancora. I due si sentiranno in grande difficoltà; sia il Forrester che la Hayes non potranno negare di provare amore l’uno per l’altra ma non riusciranno a dimenticarsi della presenza di Brooke nelle loro vite. Alla Logan ci penserà però Steffy, che risponderà al telefono del padre e gelerà la sua matrigna, dichiarandole apertamente guerra. Il conflitto tra le donne Logan e le donne Forrester è appena all’inizio e si fa molto duro.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Thomas spingono Taylor e Ridge a tornare insieme

Steffy gioca sporco o almeno così pensano Hope e Brooke, messe in un angolo e in pericolo dalla caparbietà della Forrester. La figlia di Ridge ha le idee ben chiare su quello che dovrà succedere ai suoi genitori e non intende farsi da parte. La ragazza ha in mente di riunirli e di ricostruire la sua famiglia, da tempo disunita a causa di Brooke. Per questo ha organizzato una cena a casa sua, con la scusa di far passare ai suoi figli più tempo con i nonni. Con il sostegno di Thomas, la giovane rampolla di casa Forrester spingerà i suoi a rivelare i loro veri sentimenti e a uscire allo scoperto una volta per tutte.

Anticipazioni Beautiful: Ridge e Taylor in imbarazzo

Steffy ha ragione: Ridge e Taylor si amano ancora. Il Forrester è molto in crisi a causa dei suoi sentimenti confusi e ambigui per entrambe le donne della sua vita e dopo aver visto Brooke tra le braccia di Bill, ha cominciato ad avere dei dubbi su sua moglie. L’insistenza di Steffy e Thomas ha contribuito a metterlo ancora più in difficoltà e lui e Taylor si troveranno sempre più in imbarazzo. Non riusciranno a negare di volersi ancora molto bene e di stare bene l’uno accanto all’altra ma non dimenticheranno la presenza di Brooke, la legittima moglie del Forrester. Ma a lei ci penserà Steffy!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy gela Brooke!

Ridge e Taylor ribadiranno ai figli di non insistere e di non metterli in imbarazzo, più di quanto già siano. Steffy però non intenderà mollare la presa, non ora che è a un passo dalla riuscita del suo piano. Per questo quando Brooke chiamerà Ridge, per capire come mai stia tardando così tanto per tornare a casa, la Forrester intercetterà la telefonata e gelerà la sua matrigna, dicendole che suo padre è impegnato con la sua famiglia e non ha tempo da dedicarle. Questo gesto sarà una dichiarazione di guerra in piena regola, che metterà la Logan in allerta: ora dovrà usare ogni tipo di arma in suo possesso.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.