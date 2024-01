Beautiful, Anticipazioni Puntata del 2 gennaio 2024: Thomas in ansia! Rivuole Douglas ma non può far soffrire Hope

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 2 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Thomas rivelerà a Carter di essere più che convinto a riavere la custodia di Douglas ma di non voler far soffrire Hope.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 2 gennaio 2024, alle ore 13.45, Thomas rivelerà di essere molto preoccupato per quello che sta succedendo a lui e alla sua famiglia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester si troverà a parlare con Carter, a cui dirà di non volere una guerra tra le Logan e i Forrester ma soprattutto di non volere che Hope soffra a causa sua. Confesserà però di voler passare più tempo con Douglas, rimediando agli errori fatti in passato. Intanto Brooke continuerà a ribadire a Ridge di essere innamorata di lui e di voler stare con lui per sempre. Lo stilista però avrà i suoi dubbi.

Anticipazioni Beautiful: Thomas rivela a Carter di voler recuperare il rapporto con suo figlio

Thomas è sinceramente convinto di voler ricostruire il suo rapporto con Douglas e di non voler mai più perdere suo figlio. Il ragazzo sente che è arrivato il momento di riprendere la custodia definitiva del bambino e di non dividerlo più, senza poterlo vedere costantemente, con Hope. Questa sua decisione sta però creando dei grandi guai nella sua famiglia. Il giovane stilista ha compreso benissimo che la sua scelta sta portando sua madre e Brooke di nuovo l’una contro l’altra ma sta soprattutto ferendo Hope. Il giovane designer confesserà di non voler far soffrire la sua ex ma di non vedere altre grandi alternative. Non rinuncerà a suo figlio, non ora!

Beautiful Anticipazioni: Brooke cerca di convincere Ridge che non lo tradirà mai più

Brooke ha dovuto difendersi dalle accuse, non tanto velate, di Ridge. La Logan si è trovata a dover spiegare al marito come mai si trovasse in compagnia di Bill e dopo che lo Spencer se ne sarà andato, piuttosto infastidito dalla situazione in cui si è ritrovato, la bionda dovrà calmare ulteriormente suo marito e rivolgergli parole d’amore accorate. Brooke prometterà al consorte di non tradirlo più e di non fargli più pensare di essere in grado di farlo. Non accadranno più situazioni come quelle avvenute con Deacon. Ridge però comincerà a non credere più alle sue parole, complice l’incontro avvenuto con Taylor, poco prima.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge sempre più vicino a Taylor

L’aver trovato Brooke in compagnia di Bill, il suo più grande nemico, ha riacceso la miccia della gelosia in Ridge. Il Forrester ha cominciato a pensare che sua moglie non smetterà mai di essere circondata da uomini che la desiderano e che tenteranno di mettersi contro di lui. Lo stilista inizierà a riflettere ancora più a fondo sulle parole di Taylor, che l’ha messo in guardia da Brooke e che forse ha proprio ragione quando dice che Brooke Logan non cambierà mai e che finirà per pugnalarlo alle spalle quando meno se lo aspetta.

