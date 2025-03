Beautiful Anticipazioni Puntate dell'8 marzo 2025: Brooke avverte Ridge che Eric è pronto a combattere e ha un'arma segreta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 l'8 marzo 2025. Le anticipazioni e le trame degli episodi della Soap ci rivelano che Brooke scoprirà che Eric non ha intenzione di rinunciare alla guerra con Ridge e che RJ lo sta aiutando a vincere la sfida.

Brooke manterrà la promessa fatta a Ridge ma non riuscirà ad aiutarlo come avrebbe voluto. Nelle puntate di Beautiful che vedremo in onda su Canale5 l’8 marzo 2025, alle ore 13.45, la Logan arriverà a Villa Forrester e scoprirà che Eric non solo ha deciso di continuare la guerra con suo figlio ma capirà che il Forrester non vuole in nessuno modo tirarsi indietro, non dopo essersi sentito umiliato. La bionda verrà anche a conoscenza del fatto che RJ ha cominciato a lavorare per suo nonno e ne sarà molto felice e orgogliosa. Brooke informerà il compagno di tutte queste strane novità e lo stilista sarà costretto a prepararsi alla sfida.

Beautiful Anticipazioni 8 marzo 2025: Eric e RJ sempre più uniti

Eric sta peggiorando. I tremori che lo tormentano da mesi stanno diventando sempre più frequenti. Il Forrester non vuole però che nessuno lo sappia, nessuno tranne RJ, a cui ha chiesto una mano per disegnare. Nemmeno Donna, la sua compagna, è a conoscenza del peggioramento della sua salute e crede che il suo amore sia riuscito a convincere suo nipote a lavorare per lui solo sfruttando il grande affetto che li unisce sin da quanto il ragazzo è nato. Affetto che si rafforzerà giorno dopo giorno, disegno dopo disegno. Donna guarderà i due incantata e felice che Eric abbia trovato qualcuno in grado di capirlo così bene sul lavoro.

Beautiful: Brooke scopre che RJ sta lavorando per Eric

Donna verrà svegliata dai suoi pensieri dall’arrivo di Brooke. Sua sorella farà capolino a Villa Forrester per mettere in pratica la promessa fatta a Ridge. La bionda ha accettato di andare a parlare con la sua sorellina per convincerla a fare da paciere tra Eric e il suo compagno e per evitare una sfida tra padre e figlio. Ma questo obiettivo non sarà raggiunto. Una volta arrivata da Donna, Brooke si renderà conto che il salotto della lussuosa dimora è stato trasformato in un atelier privato del Forrester senior e che suo figlio RJ ha cominciato a lavorare per la maison di moda, fianco a fianco di suo nonno. La cosa la inorgoglirà tantissimo ma la preoccuperà anche tanto. Come dirlo a Ridge?

Brooke rivela a Ridge che Eric è pronto alla guerra nelle puntate di Beautiful

Brooke sarà molto felice che RJ abbia iniziato a lavorare per Eric e ascolterà la confessione del suo ex marito, che le rivelerà di essere arrabbiato con suo figlio e di sentirsi umiliato da lui. Preso atto che il Forrester senior non ha alcuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi e intende procedere con la guerra, la bionda tornerà dal compagno e lo informerà di tutte le novità. Gli rivelerà anche della decisione del loro bambino di lavorare con suo nonno e la cosa sconvolgerà Ridge, che non saprà se essere felice o sentirsi tradito dal giovane, che non ha mai accettato la sua proposta di tornare a disegnare per lui alla Forrester.

