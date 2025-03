Beautiful Anticipazioni Puntata del 6 marzo 2025: Ridge trema. La Forrester Creations rischia la rovina?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 6 marzo 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Ridge ha paura che la guerra con suo padre provochi danni alla maison di moda e Brooke si proporrà di aiutare il compagno a riportare la pace in famiglia.

Ridge è molto preoccupato e nella puntata di Beautiful in onda il 6 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, cercherà di trovare una soluzione all’assurda guerra che suo padre ha iniziato. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester non riuscirà a capire cosa sia preso a Eric e perché voglia a tutti i costi creare una nuova collezione dopo tanti anni dall’ultima volta che ha disegnato una linea per la maison. Il designer sarà spaventato che questa situazione provochi caos nell’azienda e metta a rischio gli affari. Preoccupato e ansioso, ne parlerà con Brooke, che gli prometterà di aiutarlo a comprendere cosa stia succedendo. Intanto Carter si complimenterà con Thomas sia per come sta gestendo la Hope for The Future sia per i suoi grandi cambiamenti personali. Il Walton esprimerà il desiderio di vedere i Forrester tutti uniti a lavorare alla Creations, RJ compreso, ma rivelerà di temere che tra i due fratellastri possa accendersi una rivalità, che farà male a entrambi.

Beautiful Anticipazioni 6 marzo 2025: Ridge trema. Non vuole la guerra con Eric

Ridge ha gelato Eric e gli ha intimato di abbandonare il suo progetto di creare una nuova linea per la loro maison di moda. Il compagno di Brooke vorrebbe che suo padre si riposasse e appendesse la matita al chiodo definitivamente, andando in pensione e lasciando che siano i suoi figli e i suoi nipoti a gestire l’azienda di famiglia, come per altro già fanno. Il Forrester senior ha però espresso il suo desiderio più grande e non intende tornare indietro sui suoi passi. Per questo ha sfidato apertamente il figlio, dichiarandogli guerra e promettendogli di dimostrargli di essere ancora in grado di essere il designer di punta e il vero maestro. Tra di loro è scoppiato un vero e proprio conflitto e Ridge ignora le vere ragioni che hanno spinto il suo amato papà a dimostrare a se stesso e a tutti, il suo grande valore.

Eric è malato ma solo RJ lo sa. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate di Beautiful

Eric è malato e sta peggiorando. Il Forrester ha deciso di creare un’ultima collezione come risposta al terribile male che lo sta affliggendo e che gli impedisce di tenere una matita in mano. Per questo ha chiesto aiuto a RJ, a cui ha raccontato tutto e che ha pregato di disegnare per lui gli abiti che ha in mente di presentare alla prossima sfilata. RJ ha accettato di aiutare suo nonno e ha promesso di mantenere il suo segreto, che solo lui conosce.

Ridge è all’oscuro di tutto e per questo continuerà a pensare che suo padre stia perdendo la rotta e voglia una guerra che finirà per creare solo danni alla loro azienda, che potrebbe persino colare a picco. I clienti potrebbero infatti non essere entusiasti di una guerra intestina e potrebbero non gradire un ritorno allo stile classico di Eric, dopo che Ridge li ha abituati a collezioni molto più sgargianti e moderne.

Beautiful: Brooke pronta ad aiutare Ridge ed Eric

Ridge confiderà le sue paure a Brooke e lei si proporrà di aiutare il compagno ad affrontare questa situazione preoccupante. Gli proporrà di andare a parlare personalmente con Eric, che sicuramente la starà ad ascoltare. Lo stilista sarà molto grato alla bionda e spererà che questa storia non duri a lungo. Intanto Carter si complimenterà con Thomas per il successo della Hope for The Future ma anche per il suo radicale cambiamento personale. Il Walton esprimerà il suo desiderio di vedere tutti i Forrester uniti a lavorare insieme nell’azienda di famiglia, RJ compreso, ma ammetterà di avere paura che la presenza del suo fratellastro possa far ingelosire Thomas, che da sempre nutre un certo riserbo per l’unico figlio che Brooke e Ridge hanno avuto insieme.

