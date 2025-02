Beautiful, Anticipazioni Puntata del 6 febbraio 2025: Steffy rimette Liam al suo posto. Non dovrà più provare a baciarla!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della puntata di Beautiful del 6 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Liam tenta di baciare Steffy ma la Forrester lo respinge e gli intima di non provarci mai più.

Liam tornerà all’attacco di Steffy ma stavolta la Forrester lo rimetterà al suo posto. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 6 febbraio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, lo Spencer si recherà di nuovo dall’ex moglie e stavolta supererà ogni limite. Dopo averle confermato il suo amore e averle promesso di proteggerla, tenterà di baciarla. Stavolta però la figlia di Ridge reagirà con forza; gli intimerà di non provarci più e gli dirà di non gradire per nulla questo suo atteggiamento. Gli ricorderà che sebbene sia lontana da lui, è sposata con Finn, lo ama e lo rispetta. Nessuno si dovrà mettere in mezzo al suo matrimonio, nonostante in questo momento tra lei e il suo consorte ci siano dei problemi. Dopo averlo gelato gli consiglierà di andarsene e di tornare con un altro spirito. Alla Forrester Creations Ridge rivelerà a Brooke di aver disegnato vari abiti da sposa per lei. La Logan lo ringrazierà ma gli comunicherà che non ha alcuna intenzione di indossare le sue creazioni. Vuole scegliere qualcosa di diverso, per conto suo, per sottolineare e rispecchiare la nuova vita che hanno cominciato insieme da quando sono tornati da Roma.

Beautiful Anticipazioni 6 febbraio 2025: Liam alla carica!

Liam è partito all’attacco. Lo Spencer è pronto a riconquistare Steffy ed è certo di avere una chance con la sua amata. La crisi matrimoniale che ha colpito la Forrester e che l’ha fatta scappare dalla sua casa, è per lui un’opportunità da non perdere. Il figlio di Bill è fortemente convinto che la sua ex moglie sia disposta a tornare da lui, l’unico uomo che potrà proteggerla da ogni pericolo. Con questa convinzione si recherà a casa di Eric, deciso a mettere in pratica quello che desidera. Peccato che i suoi desideri non siano condivisi.

Beautiful Anticipazioni: Steffy rifiuta Liam!

Liam arriverà a Villa Forrester e troverà Steffy ancora più turbata di prima. La ragazza ha da poco liquidato Finn, a cui ha rivelato di sentire la sua mancanza ma di non poter tornare a casa con lui perché non si sente sicura. La Forrester ha confermato al marito di non pensare che lui riuscirà a tenere Sheila lontana dalla loro famiglia e per questo non se la sente di ritornare con lui nella loro magica dimora sulla scogliera. Questo confronto l’ha sfiancata e per Liam sembrerà arrivato il momento giusto per attaccare. Il ragazzo le ribadirà di amarla ancora e poi tenterà di baciarla. La figlia di Ridge non gradirà per nulla questo comportamento e intimerà all’ex di non provarci mai più. Gli ricorderà di essere sposata e di amare Finn e di essere certa che, prima o poi, loro chiariranno. Nessuno dovrà mettersi in mezzo al suo matrimonio nemmeno l’uomo per cui un tempo provava un grande amore.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Brooke pronta a sposare Ridge!

Liam dovrà lasciare Villa Forrester e abituarsi all’idea di aver perso Steffy. Nello Spencer si farà largo comunque la speranza che le cose possano cambiare da un momento all’altro e lui si terrà pronto. Intanto Brooke sarà felice di sposare Ridge e lui le rivelerà di aver disegnato per lei degli abiti da sposa bellissimi. La Logan gli dirà di non voler indossare una sua creazione e di voler scegliere un vestito che non faccia parte della collezione Forrester ma che rappresenti la nuova vita che hanno deciso di iniziare da quando sono tornati da Roma.

