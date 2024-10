Beautiful, Anticipazioni Puntata del 1° novembre 2024: Hope è decisa, Thomas partirà con lei. Brooke li terrà d'occhio!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 1° novembre 2024. Nella puntata della Soap vedremo che Hope non accetterà né il consiglio di Liam né quello di Brooke. Thomas partirà con lei a Roma e nessuno la convincerà a fare il contrario.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 1° novembre 2024 alle ore 13.45 su Canale5, Brooke cercherà di convincere Hope a non portare con sé Thomas. La Logan senior tenterà di convincere la figlia a lasciare a Los Angeles il Forrester, ma la ragazza si rifiuterà di farlo e le dirà di essere più che mai convinta che lo stilista, che l’ha aiutata a risollevare le sorti della Hope For The Future, abbia il diritto di partire con lei a Roma. Davanti alla determinazione con cui le risponderà la giovane, l’ex moglie di Ridge dovrà gettare la spugna e si riprometterà di controllare i due ragazzi in Italia, dove anche lei si dirigerà insieme a tutto lo staff della Forrester Creations. Intanto Wyatt suggerirà a Liam di parlare ancora con Hope e di darle un’idea, ovvero di coinvolgere Thomas in videochiamata da Los Angeles. Ridge continuerà a essere molto contento del lavoro del figlio e tornerà a complimentarsi con lui per quanto sia cambiato in questi tempi. Faccia a faccia con lui, gli farà però una domanda bruciapelo e gli chiederà di essere sincero con lui e di dirgli se davvero non si sente più coinvolto con Hope.

Beautiful Anticipazioni: Brooke cerca di convincere Hope a non partire con Thomas

Il viaggio a Roma sta rendendo tutti nervosi sia per l’emozione sia a causa del rapporto che si è creato tra Hope e Thomas, che sembra essere sempre più ambiguo. Brooke sa che sua figlia prova una certa attrazione per il Forrester e cercherà di convincerla a non portare con sé il ragazzo a Roma. La bionda avrà terrore che possa succedere qualcosa in Italia e che il matrimonio della sua rampolla possa guastarsi irrimediabilmente. Hope si rifiuterà di cogliere questo consiglio, che si rivelerà la stessa richiesta assurda che Liam le ha fatto poche ore prima. La ragazza confermerà di volere il designer accanto a lei per festeggiare il loro grande successo e per ringraziarlo dell’aiuto che le ha dato per risollevare le sorti della sua collezione.

Anticipazioni Beautiful: Brooke promette di tenere d’occhio Thomas e Hope a Roma

Davanti alla sicurezza di Hope, Brooke dovrà farsi da parte e dovrà rinunciare a convincere la figlia a cambiare idea su Thomas a Roma con lei. La Logan però prometterà di tenere d’occhio i due ragazzi e di impedire ai due di comportarsi in modo ambiguo lontano da casa. Brooke deciderà infatti di aggiungersi al gruppo in partenza per la capitale italiana e di partecipare attivamente alle attività di promozione della Hope For The Future. Intanto Wyatt spronerà Liam a consigliare a sua moglie di coinvolgere il suo stilista in una videochiamata da Los Angeles e quindi di non portarlo con sé. La Spencer ci penserà a lungo, ma non volendo più creare frizioni tra lui e la sua consorte penserà che forse non sia il caso di tornare su un argomento così fastidioso. Non vorrà creare ulteriori discussioni con la madre di sua figlia e soprattutto non vorrà che lei pensi di non godere della sua fiducia e della sua stima.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge vuole la verità da Thomas

Thomas ha rincuorato Taylor e Ridge, ma suo padre vorrebbe che il ragazzo gli rivelasse, faccia a faccia con lui, i suoi veri sentimenti. Il Forrest senior chiederà al figlio di confessargli se davvero non prova più attrazione nei confronti di Hope e se pensa di poter gestire la situazione a Roma senza creare problemi né a se stesso né tantomeno alla Logan. Il giovane designer confermerà quanto detto in precedenza e prometterà al genitore che nulla di male accadrà in Italia e che potrà dormire sogni tranquilli. Il suo unico obiettivo in questo momento è essere un buon padre e un grande professionista, tutto il resto non ha più alcun valore per lui.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.