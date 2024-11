Beautiful, Anticipazioni Puntate del 2 novembre 2024: Hope delusa da tutti

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 2 novembre 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap vedremo che Hope sarà molto triste. Tutti sembrano trattarla come una sorvegliata speciale e la cosa la sta rendendo molto nervosa.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 2 novembre 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Hope si sentirà sempre più sotto pressione. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan sentirà su di sé il peso di tutti gli sguardi. Sia sua madre che suo marito l’hanno messa in seria difficoltà e lei vorrebbe tanto non doversi giustificare con loro per le scelte che sta facendo. La ragazza comincerà però a capire di provare dei forti sentimenti per Thomas e non una semplice attrazione. A farle sospettare di essere ormai presissima dal suo collega, sarà una lettera dolcissima di Douglas, che la commuoverà e la farà pensare a quanto sarebbe bello poter godere della sua famiglia e averla unita intorno a lei. Intanto Brooke confermerà di voler partire per Roma e Thomas le dirà di essere contento che lei faccia parte del gruppo che presenterà la Hope For The Future e le prometterà di dimostrarle di essere un uomo cambiato e di avere a cuore il suo lavoro. Steffy invece continuerà a essere molto guardinga e rimetterà di nuovo in riga la sorellastra, intimandole di stare molto attenta e di non mettere nei guai suo fratello. La giovane Logan, pungolata da chiunque, cercherà sostegno in suo padre, che andrà a trovare prima di fare le valigie e di volare in Italia.

Beautiful Anticipazioni: Hope ha la certezza di provare dei sentimenti per Thomas

Hope è decisa: porterà Thomas con sé a Roma. La Logan non intende impedire al suo collega di partire con lei e di godere del loro successo. La giovane è molto infastidita sia dalla richiesta assurda di Liam e delle insistenze di sua madre Brooke e si ritroverà a essere delusa da tutti e sotto stretta sorveglianza. La ragazza dovrà però ammettere di provare davvero dei forti sentimenti per il Forrester e lo comprenderà appieno dopo aver ricevuto una dolcissima lettera di Douglas, che augurerà alla sua mamma e al suo papà, un grande successo. Hope si sentirà felice come non mai e comincerà a riflettere su quanto sarebbe bello poter avere una famiglia unita e serena, come il suo bambino vorrebbe e si augura da tempo. La stilista si troverà in grande difficoltà e comprenderà di dover combattere con questi strani sentimenti, che potrebbero davvero mettere in pericolo il suo matrimonio.

Anticipazioni Beautiful: Brooke partirà a Roma e Thomas le rivela di essere contento

Brooke deciderà di partire a Roma e di tenere d’occhio Thomas e Hope. La Logan confermerà ufficialmente la sua presenza e Thomas le confesserà di essere contento di questa novità. Il ragazzo le dirà non vedere l’ora di dimostrarle quello che ha sempre dichiarato, ovvero di essere un uomo cambiato e di voler rendere felice la sua famiglia, senza avere colpi di testa e senza mettere in difficoltà Hope. Intanto Steffy e Liam continueranno a ribadire di essere entrambi molto in tensione per il viaggio in Italia. La Forrester sarà sempre convinta che il vero pericolo sia la sua sorellastra e non suo fratello mentre lo Spencer cercherà di non pensare che sua moglie possa essere davvero interessata al suo stilista, che per anni è stato il nemico numero 1 della loro famiglia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope cerca conforto in Deacon

Hope si sentirà molto nervosa e vorrà affrontare il suo viaggio a Roma con un incoraggiamento. Dopo aver affrontato un’altra volta Steffy, che la rimetterà in riga dopo averla trovata con la testa tra le nuvole, la giovane arriverà da Deacon. La giovane racconterà a suo padre della sua partenza e del suo entusiasmo e lo Sharpe sarà davvero molto contento per lei. Nonostante questa chiacchierata, sicuramente rassicurante, la figlia di Brooke non riuscirà a togliersi dalla mente la sua forte attrazione per Thomas e avrà davvero molta paura ma spererà che non succeda nulla di grave in Italia.

