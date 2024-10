Beautiful, Anticipazioni Puntata del 29 ottobre 2024: Ridge prende le distanze sia da Brooke sia da Taylor... per ora!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 29 ottobre 2024 su Canale5 vedremo che Ridge non saprà chi scegliere tra Brooke e Taylor e rimanderà tutto a dopo Roma. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata di Beautiful in onda il 29 ottobre 2024, alle ore 13:45 su Canale5, vedremo Ridge molto deluso e sconfortato dalla lite tra le sue ex mogli. Il Forrester deciderà di tenersi lontano dalla rissa tra Taylor e Brooke e nonostante la Logan torni a rivelargli di essere innamorata di lui e di voler ricostruire il loro rapporto, affermerà di non sentirsi ancora pronto per prendere una decisione e quindi di non saper scegliere tra le due donne. Confesserà quindi di volersi concentrare unicamente sul suo viaggio a Roma. Lo stilista si lascerà andare soltanto con suo figlio al quale farà tanti complimenti per i grandi progressi che ha fatto sia personali che professionali, che lo stanno portando a un grande successo.

Beautiful Anticipazioni: Brooke torna all’attacco di Ridge

Dopo che sono volati schiaffi tra lei e Taylor, Brooke ha deciso che è arrivato il momento di fare anche lei un passo con Ridge. La Logan comincerà a riflettere sul fatto che la sua amicizia così come la sua lite con la dottoressa, siano state utili a capire le sue priorità. E la sua priorità in assoluto è il Forrester. Per questo motivo, rimasta sola con lui, gli dichiarerà il suo amore e gli dirà di voler provare a ricucire il loro rapporto e tornare quindi di nuovo tra le sue braccia. Ma la risposta del padre di Steffy la lascerà completamente senza parole. Sarà infatti inaspettata.

Anticipazioni Beautiful: Ridge non è pronto a scegliere tra Brooke e Taylor

La lite tra Brooke e Taylor ha messo Ridge di nuovo con le spalle al muro. È chiaro che lo stilista sia ancora molto affezionato a entrambe le donne della sua vita, ma deve fare una scelta e non è sempre stato facile per lui decidere chi fosse la persona adatta ad accompagnarlo nella sua vita. Ora che la situazione si è fatta ancora più cruda e violenta, tanto che le due sono arrivate alle mani, il Forrester dichiarerà di non sentirsi pronto a prendere una decisione, non ora che si prospetta per lui e per la Forrester Creations un viaggio d’affari molto importante. Dirà quindi alla bionda di non sapere cosa rispondere alle sue dichiarazioni e di non sapere neanche cosa fare con la psichiatra. Confermerà di volersi concentrare soltanto sugli affari e sull’imminente partenza per Roma, dove verrà presentata la nuova collezione della Hope For The Future. Brooke rimarrà senza parole ma non perderà la speranza di poter riconquistare il cuore del suo unico amato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge loda Thomas

Ridge è molto fiero del lavoro di suo figlio e non potrebbe essere più contento che il ragazzo abbia fatto tanti progressi. Per questo prima di partire a Roma e dopo aver discusso gli ultimi dettagli del viaggio con Carter, farà tanti complimenti al suo rampollo dicendogli di essere fiero di lui. Thomas sarà entusiasta di queste parole e ringrazierà sia lui che il Walton per la fiducia che gli hanno dato e per la possibilità che gli è stata concessa di dimostrare a tutti di essere cambiato, di essere un uomo onesto, di essere un padre amorevole ma soprattutto di essere un grande professionista in grado di mettere da parte le questioni personali per o occuparsi di affari. Il duro percorso che ha fatto per ritrovare se stesso lo ha aiutato ad affrontare anche una sfida come quella di riportare in auge la collezione di Hope, che sta per essere presentata nella capitale italiana.

