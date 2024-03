Beautiful Anticipazioni Puntate dal 24 al 30 marzo 2024: Ridge pronto a sposare Taylor ma Douglas scopre l'inganno di Thomas!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 24 al 30 marzo 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 24 al 30 marzo 2024:, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Domenica 24 marzo 2024

Ridge fa la proposta a Taylor e i due annunciano a tutti, con gioia, che presto si sposeranno. I loro figli sono felicissimi. Intanto Brooke affronta Thomas, convinta che lui c’entri qualcosa con la fine del suo matrimonio. La Logan ha ragione e Douglas lo scopre. Il bambino si rende conto che suo padre ha usato l’app per contraffare la voce e ha chiamato la Tutela Minori per avere un’arma contro la sua matrigna.

L’annuncio del matrimonio tra Ridge e Taylor scatena diverse reazioni. Mentre Eric reagisce in modo molto posato, per via del suo rapporto con Brooke, Donna decide di andare a informare la sorella. Così la raggiunge a casa sua e la trova in compagnia di Katie. Tutte e tre le sorelle Logan sono preoccupate. Ridge chiede a Thomas di fargli da testimone senza però sapere che cosa ha combinato il figlio. La verità verrà presto a galla. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 24 marzo 2024

Puntata in onda Lunedì 25 marzo 2024

Douglas ha scoperto tutta la verità su suo padre e non vuole tenere per sé questo segreto. Thomas riesce però a convincerlo a tenere la bocca chiusa e a concentrarsi sulla felicità dei suoi nonni. Brooke intanto non riesce a capacitarsi di essere stata estromessa in quel modo dalla vita di suo marito, anzi ormai ex marito, e di aver perso il loro favoloso amore. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 25 marzo 2024.

Puntata in onda Martedì 26 marzo 2024

Steffy e Thomas sono molto felici che i loro genitori siano finalmente di nuovo insieme. I ragazzi non vedono l’ora che i due si sposino e si impegnano a organizzare delle nozze fantastiche. Ridge non riesce a trovare pace a causa delle continue domande di suo padre Eric, che lo pungola chiedendogli come mai abbia scelto Taylor e non Brooke. Deve essere successo per forza qualcosa. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 26 marzo 2024.

Puntata in onda Mercoledì 27 marzo 2024

Ridge decide di rivelare perché ha deciso di chiudere con Brooke e lo fa alla cena di prova del matrimonio. Il Forrester racconta a tutti che la Logan ha chiamato i Servizi Sociali, mettendo così a rischio il rapporto tra Thomas e Douglas. Tra i presenti scende il gelo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 27 marzo 2024.

Puntata in onda Giovedì 28 marzo 2024

Ridge scende nel dettaglio con il suo racconto e rivela di aver sentito la chiamata di Brooke con le sue stesse orecchie. Steffy non crede a quello che sta sentendo e vorrebbe aggredire l’ex matrigna per fargliela pagare. Taylor rimane invece molto turbata dal racconto del futuro marito e si chiede come mai abbia tenuto nascosto tutto sino a ora. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 28 marzo 2024

Puntata in onda Venerdì 29 marzo 2024

A casa Forrester è calato il gelo dopo le rivelazioni di Ridge. Douglas si sente in colpa perché sa che quanto successo è un’idea di suo padre e Brooke non c’entra nulla. Thomas ha paura che suo figlio dica qualcosa di sbagliato e lo metta nei guai, per questo lo spedisce in camera sua. Intanto Brooke, a casa con Donna e Katie, si sfoga con loro e ribadisce di non avere idea del perché suo marito abbia preso una simile decisione. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 29 marzo 2024

Puntate in onda Sabato 30 marzo 2024

Ridge e Taylor sono pronti a sposarsi. Manca poco alla cerimonia che li renderà di nuovo marito e moglie. Steffy e Thomas sono felicissimi mentre Douglas ha il muso lungo. Il bambino non vuole mantenere un segreto così tanto dannoso per sua nonna Brooke e per questo non riesce a nascondere di non essere felice delle imminenti nozze.

Bill torna a casa di Brooke per ribadirle la sua disponibilità e il suo amore e Carter, sopraggiunto in quel momento, ascolta tutto di nascosto. La Logan rifiuta ancora una volta le proposte dello Spencer. Eric tenta di convincere suo figlio a riflettere su quello che sta facendo e se si tratti o meno della cosa giusta da fare.

Bill, dopo il rifiuto di Brooke, incontra Katie e chiede pure a lei di tornare insieme. Carter, che è ancora là ad ascoltare, è senza parole. Douglas, poco prima della cerimonia, decide di rivelare il triste segreto che suo padre gli ha chiesto di tenere. Il piccolo confessa tutto a sua zia Steffy e le racconta dell’app che clona le voci e di come suo padre l’abbia usata per imbrogliare la sua nonnina. La Forrester sgrana gli occhi, scandalizzata. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 30 marzo 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.