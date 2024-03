Beautiful, Anticipazioni Puntata del 26 marzo 2024: Thomas insabbia il suo crimine e festeggia la vittoria!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 26 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Thomas festeggerà la vittoria su Brooke e si unirà ai preparativi del matrimonio dei suoi. Intanto Douglas e Brooke saranno distrutti...

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata di Beautiful, in onda il 26 marzo 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Thomas sarà pronto a gustarsi la vittoria su Brooke. Il ragazzo è riuscito a convincere suo figlio a non rivelare a nessuno la verità sulla chiamata alla Tutela dei Minori e a stare dalla sua parte, quella giusta per salvare la loro famiglia. Il giovane stilista, convinto che il suo bambino non tradirà la sua fiducia, si unirà a sua sorella Steffy per festeggiare le imminenti nozze dei loro genitori. Ridge e Taylor saranno infatti pronti a convolare di nuovo a nozze e cominceranno i preparativi per la cerimonia, che dovrà essere meravigliosa.

Anticipazioni Beautiful: Thomas canta vittoria

Douglas ha smascherato Thomas. Il bambino ha scoperto che suo padre ha ingannato sua nonna Brooke ma non può correre a informare nessuno. Il suo papà lo ha convinto a mantenere questo segreto, per il bene della loro famiglia e per impedire che Brooke o altri che la pensano come lei, li separino un’altra volta. Thomas è riuscito a fare perno su uno dei desideri più grandi del piccolo, ovvero quello di stare vicino a entrambi i suoi genitori, esattamente come sta succedendo da qualche mese. Douglas ha così promesso di tenere la bocca chiusa e per il designer sarà una grandissima vittoria, che gli permetterà di festeggiare insieme a Steffy il loro grande traguardo.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Taylor presto sposi. Fervono i preparativi delle nozze

La decisione di Ridge di risposare Taylor ha sconvolto tutti. Eric non è per nulla convinto che suo figlio non sia più innamorato di Brooke e cercherà di capire da lui cosa lo abbia spinto a fare una simile scelta. Donna invece deciderà di non rimanere a Villa Forrester, incapace ovviamente di partecipare alla gioia dei promessi sposi. Steffy e Thomas invece saranno felicissimi di vedere i loro genitori di nuovo insieme e presto uniti in matrimonio. I ragazzi saranno coinvolti in prima persona per i preparativi, Carter officerà la cerimonia e Taylor indosserà il bellissimo abito da sposa che il suo futuro consorte ha preparato per lei.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke non si capacita di aver perso Ridge

Donna informerà Eric di non poter partecipare né ai preparativi della cerimonia e nemmeno alla cena di prova del matrimonio. Il Forrester la capirà perfettamente e le assicurerà di non potercela avere con lei se correrà da Brooke, cosa che la Logan farà. Arrivata dalla sorella, le dirà che presto Taylor e Ridge si sposeranno e che il tutto avverrà, come di consuetudine, davanti al camino di casa Forrester. Per la bionda sarà un duro colpo e si convincerà ad affrontare un’ultima volta Ridge, per provare a sapere almeno perché sia successo tutto questo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 30 marzo 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.