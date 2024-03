Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 marzo 2024: Ridge svergogna Brooke!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 27 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge racconterà alla famiglia di Brooke e della sua chiamata ai servizi sociali. A Villa Forrester calerà il gelo.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 27 marzo 2024, alle ore 13.50, Ridge svergognerà Brooke. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester, pungolato da Eric e convinto a dire tutto anche da Taylor, racconterà il motivo per cui ce l’ha così tanto con sua moglie. Il Forrester confesserà alla sua famiglia che la Logan ha chiamato i servizi sociali e ha tentato di sabotare Thomas. Questa dichiarazione farà infuriare Steffy mentre lascerà perplesso Eric, che non si capaciterà che Brooke possa aver fatto una cosa del genere. Thomas invece cercherà di convincere Douglas, con lo sguardo, a non dire nulla mentre Taylor avrà paura che il suo futuro marito non sia innamorato di lei.

Anticipazioni Beautiful: Douglas si rifiuta di partecipare alla cena pre-matrimonio

Thomas ha insabbiato il suo crimine e Douglas gli ha promesso di non rivelare a nessuno il suo segreto. Lo stilista è certo che suo figlio non dica nulla e che gli sia fedele ma dovrà comunque convincerlo a partecipare alla cena pre-matrimonio dei nonni, per non destare sospetti. Se lui non scenderà nel grande salone della Villa, qualcuno potrebbe insospettirsi e metterlo in difficoltà con le domande. Il bambino sarà quindi costretto a indossare un bell’abito e a fingere di essere felice per sua nonna Taylor e suo nonno Ridge, cancellando dalla sua mente che sua nonna Brooke è stata imbrogliata.

Beautiful Anticipazioni: Ridge svergogna Brooke

Thomas riterrà che l’assenza di Douglas alla cena potrebbe risultare sospetta e farà molto bene a vederla in questo modo, visto che gli animi si accenderanno dietro a una coppa di champagne. Eric, sicuro che suo figlio ami ancora Brooke e che sia successo qualcosa che lui non vuole dire, lo spingerà a rivelare il grande segreto dietro alla sua scelta. Anche Taylor, decisa a sapere se il suo compagno è davvero motivato a sposarla e se davvero la ami, lo pregerà di rispondere alle domande del padre. Il Forrester prenderà quindi la palla al balzo per dire tutto quello è successo e per svergognare Brooke. Racconterà di aver saputo, e di non avere dubbi al riguardo, che la sua ex moglie ha chiamato la Tutela dei Minori e che ha tentato, con questa chiamata, di rovinare Thomas. Tra i presenti calerà il gelo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor teme che Ridge non la ami veramente

Ridge racconterà per filo e per segno cos’è successo con Brooke e chiederà a Thomas di supportarlo in questo racconto. I due Forrester riveleranno di aver sentito, con le loro orecchie, la chiamata della Logan e di essersi arrabbiati tantissimo. Ridge confermerà di non aver potuto continuare a starle accanto, non dopo un simile tradimento e non dopo che lei gli ha mentito in faccia. Sì perché confermerà pure di aver cercato di farglielo confessare ma di non esser riuscito a sapere nulla da lei. Eric non riuscirà a capacitarsi di tutto ciò, Steffy sarà una furia mentre Taylor comincerà a pensare che se tutto questo non fosse accaduto, tra lei e il suo compagno non ci sarebbe stato nessuno riavvicinamento e nessun matrimonio. La Hayes inizierà a dubitare che lo stilista la ami davvero e che non sia invece corso da lei perché ferito nell’orgoglio.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.