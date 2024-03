Beautiful, Anticipazioni Puntata del 29 marzo 2024: Ridge rincuora Taylor. Il matrimonio ci sarà!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 29 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge rassicura Taylor che il loro matrimonio si basa su sentimenti sinceri e non su una ripicca...

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 29 marzo 2024, alle ore 13.50, Steffy farà a Ridge una domanda molto scottante. La ragazza, sentito quanto successo con Brooke e spaventata che suo padre voglia sposare sua madre solo perché deluso dalla Logan, gli chiederà quali siano le sue intenzioni e se faccia sul serio. Ridge si affretterà a rincuorare Taylor e a giurarle che il suo amore è sincero e che vuole davvero condividere il resto della vita con lei. In famiglia tornerà la calma anche se sia Douglas, che Thomas ha allontanato dalla sala, che Eric continueranno ad avere molti dubbi sulle imminenti nozze a Villa Forrester.

Anticipazioni Beautiful: Thomas spedisce Douglas in camera sua

Ridge ha svergognato Brooke e ha raccontato a tutti che è stata lei a chiamare i servizi sociali. La rivelazione del Forrester ha scatenato diverse reazioni. Eric ha sgranato gli occhi dalla sorpresa e sinceramente stupito che la Logan possa aver fatto una cosa simile, Steffy si è inferocita, Taylor ha cominciato ad aver paura di essere stata scelta come ripiego mentre Douglas ha dovuto mantenere il silenzio e non rivelare a nessuno di sapere una verità ben diversa. Thomas, accortosi che il figlio stava per scoppiare, ha deciso di riaccompagnarlo in camera sua e con la scusa di dover continuare discorsi da grandi, ha allontanato il suo bambino per evitare che spifferasse tutto. Il giovane stilista sarà però presto costretto a subire la punizione del suo bambino, deciso a non diventare un bugiardo come lui.

Beautiful Anticipazioni: Steffy mette Ridge con le spalle al muro

La dichiarazione di Ridge e il fatto che il Forrester non abbia voluto dire nulla sino a ora, ha messo in allarme sia Taylor che Steffy. La prima ha cominciato ad avere paura che il suo compagno sia tornato da lei solo perché deluso da sua moglie e sua figlia, che ben conosce queste dinamiche piuttosto ricorrenti nella sua famiglia, ha avuto la sua stessa sensazione. La giovane Forrester non avrà però alcuna intenzione di lasciare che le cose vadano avanti senza che sia fatta chiarezza e visto che sua madre sembra paralizzata dagli eventi, deciderà di intervenire di persona. Chiederà al padre, a bruciapelo, se stia sposando la madre solo per ripicca o se davvero provi amore sincero per lei. La domanda farà calare il gelo tra i presenti ma Ridge sarà pronto a rispondere e…

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge rassicura Taylor. La sta sposando per amore

Ridge si affretterà a rispondere per le rime a Steffy e non lascerà che Taylor pensi, neanche per un altro minuto, di essere un rimpiazzo. Il Forrester ribadirà di amare la Hayes e di volerla sposare. I suoi sentimenti sono sinceri e presto saranno di nuovo marito e moglie. Steffy si calmerà così come Taylor sarà più serena nel sentire di non essere la seconda scelta. Ma la dottoressa troverà davvero pace o si ritroverà a doversi leccare le ferite? Vi anticipiamo che il segreto di Thomas avrà le gambe corte e presto verrà a galla.

