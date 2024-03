Beautiful, Anticipazioni Puntata del 25 marzo 2024: Douglas smaschera Thomas e ora vuole aiutare Brooke!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 25 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Douglas scoprirà che suo padre sta imbrogliando Brooke e vorrà dire a tutti la verità ma Thomas...

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 25 marzo 2024, alle ore 13.50, Douglas metterà in pericolo Thomas. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il piccolo, prima di cancellare l’app clona voci, vorrà giocarci un’altra volta e ripristinerà alcuni dei file cancellati. Il bambino troverà la registrazione della chiamata alla tutela dei minori e capirà che suo padre ha imbrogliato sua nonna Brooke. Deciso a non mantenere un’altra volta un segreto così grande, affronterà suo padre e il Forrester sbiancherà; sapere che suo figlio è al corrente di quello che ha combinato sarà un grosso problema da risolvere.

Beautiful Anticipazioni: Thomas tiene d’occhio Douglas!

Thomas ha messo a tacere Douglas e ha convinto il piccolo a cancellare, il prima possibile, l’app clona voci. Lo stilista non è stato per nulla carino con suo figlio, anzi è stato piuttosto duro nell’ordinargli di salire in camera sua e di smetterla di giocare con il cellulare. Questo comportamento ha messo in allarme Donna, che si è trovata a concordare con sua sorella e a pensare, come lei, che il rampollo di Ridge abbia qualcosa che non va. Le sorelle Logan, Katie compresa, saranno pronte a stanare il giovane Forrester mentre lui dovrà tenere d’occhio il suo stesso figlio.

Beautiful Anticipazioni: Douglas scopre gli inganni di suo padre

Douglas è salito in camera sua a malincuore. Si stava divertendo a giocare con Donna ma ho dovuto rinunciarvi per via di suo padre. Il piccolo, da bambino ubbidiente qual è, si appresterà a cancellare l’app clona voci come richiesto da suo padre ma prima di dire addio al giochino divertente che ha scoperto da poco, penserà di ripristinare alcuni file cancellati. Uno di questi sarà proprio la registrazione della chiamata alla Tutela Minori, fatta con la voce di Brooke. Il ragazzino non ci metterà molto a capire che il suo papà ha imbrogliato sua nonna e andrà su tutte le furie, capito di aver scoperto, di nuovo, un segreto scottante su suo padre.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Douglas vuole rivelare a tutti la verità

Douglas è un bambino molto coscienzioso e buono. Per questo motivo non potrà sopportare che suo padre abbia imbrogliato sua nonna e sarà pronto a dire a tutti la verità. Prima di tutto chiederà spiegazioni a suo padre e lo pregherà di essere sincero con lui. Thomas cercherà di calmare il figlio e di ingannarlo con una bugia ma il piccolo non si lascerà prendere in giro e imporrà al suo papà di dire immediatamente il vero, prima che lo faccia lui. Lo stilista sbiancherà al solo pensiero che tutti i suoi inganni vengano svelati e tenterà di convincere il suo ragazzo a non rovinare la felicità dei suoi nonni, per difendere una persona che non vuole nemmeno che loro due vivano insieme. Douglas prometterà di tenere la bocca chiusa ma i sensi di colpa cominceranno ad attanagliarlo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.