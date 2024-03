Beautiful, Anticipazioni Puntata del 28 marzo 2024: Le certezze di Taylor traballano. La Hayes è in crisi!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor comincerà a pensare che Ridge non la ami davvero e che voglia sposarla solo perché ha rotto con Brooke. Intanto Steffy vorrà vendetta e subito!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 28 marzo 2024, alle ore 13.50, Taylor comincerà ad aver paura che la sua relazione con Ridge non si fondi sull’amore, almeno non da parte del Forrester. La Hayes avrà il timore, purtroppo fondato, che il suo futuro marito abbia deciso di sposarla solo perché deluso da Brooke. La psichiatra vivrà dei momenti di panico vero mentre Steffy, furiosa come non mai per quello che ha provato a fare la sua ex matrigna a suo fratello e suo nipote, vorrà affrontare la Logan, dirgliene quattro e svergognarla definitivamente.

Anticipazioni Beautiful: Taylor teme che Ridge non la ami veramente

Ridge ha svergognato Brooke raccontando a tutti cosa è successo tra lui e la sua ex moglie. A Villa Forrester è calato il gelo e nessuno riesce a capire perché la Logan abbia dovuto fare una cosa simile alla loro famiglia. A turbare Taylor non sarà solo il tentativo della sua nemica di sabotare suo figlio ma anche il fatto che, se non fosse successo tutto questo, probabilmente il Forrester non sarebbe accanto a lei, desideroso di sposarla. La psichiatra comincerà a domandarsi se i sentimenti dello stilista siano sinceri ma dovrà anche calmare sua figlia, al culmine della rabbia.

Beautiful Anticipazioni: Steffy vuole affrontare Brooke e prendersi la sua vendetta

Steffy ha ascoltato la confessione di Ridge in silenzio, stupita ma soprattutto piena di rabbia. Ripresasi dallo stupore, la ragazza perderà completamente le staffe e inizierà a urlare di voler raggiungere la sua matrigna e di volerle dirgliene quattro. La Forrester vorrà prendersi la sua vendetta e farla pagare a chi, da anni, trama contro la felicità della sua famiglia. Toccherà a Taylor e Thomas fermare la sua ira. I due la riporteranno alla calma, invitandola a non perdere il controllo della situazione e a lasciare che sia il futuro a punirla per loro.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Douglas pronto a scoppiare. Thomas deve intervenire

Il racconto di Ridge ha sconvolto tutti ma ha anche fatto arrabbiare Douglas, che sa come sono andate davvero le cose. Il piccolo vorrebbe che suo padre dicesse tutta la verità e che non proseguisse con questa farsa ma Thomas non ha alcuna intenzione di cedere. Dopo una rapida occhiata tra i due, il giovane stilista capirà di dover accompagnare suo figlio nella sua stanza, per evitare che in un motto di rabbia e di onestà confessi tutto, mettendo lui nei guai.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 30 marzo 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.