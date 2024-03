Beautiful, Anticipazioni Puntata del 24 marzo 2024: Ridge chiede a Taylor di sposarlo ma Douglas potrebbe fermare tutto!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 24 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge chiederà a Taylor di sposarlo ma Douglas, che ha scoperto l'inganno di suo padre, potrebbe far annullare le nozze.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap in onda su Canale5 il 24 marzo 2024, alle ore 14.00, Ridge prenderà una decisione che cambierà per sempre la sua vita. Il Forrester chiederà a Taylor di sposarla un’altra volta e di tornare a formare quella famiglia che erano un tempo. I due annunceranno a tutti la loro decisione e Donna, preoccupata per sua sorella, correrà immediatamente da lei per informarla. Intanto Douglas scoprirà il segreto di suo padre. Il bambino troverà – sull’app – la registrazione della chiamata ai servizi sociali, fatta con la voce di Brooke e capirà che a registrarla è stato il suo papà.

Anticipazioni Beautiful: Ridge chiede a Taylor di sposarlo

Le decisioni definitive sono state prese e Brooke e Ridge non sono più sposati. Il Forrester è libero di contrarre un altro matrimonio ed è quello che intende fare, subito, con Taylor. Lo stilista si è convinto che la Logan gli abbia mentito e che abbia rotto il patto di essere sinceri l’uno con l’altra sempre e comunque. Per questo è tornato dalla Hayes, l’unica persona a essere sincera con lui e a esserlo stata in tutti questi anni. Lo stilista chiederà alla madre dei suoi figli di diventare di nuovo sua moglie e di ricominciare una vita insieme, come la famiglia che erano un tempo. Ovviamente la dottoressa sarà molto contenta e gli dirà sì di slancio, mettendo da parte tutte le paure che fino a ora l’hanno tormentata.

Beautiful Anticipazioni: Donna corre da Brooke per dirle del matrimonio di Ridge e Taylor

Ridge e Taylor, ora fidanzati, annunceranno con calore la loro unione e lo faranno a Villa Forrester, alla presenza di Eric e Donna. Il Forrester senior sgranerà gli occhi, rivelerà di essere felice per loro ma si capirà che nasconde una grande preoccupazione per Brooke. Ridge comprenderà subito che suo padre teme che stia facendo un errore ma non darà peso ai suoi sguardi, convinto di quello che sta facendo.

Donna invece deciderà di agire con più slancio. Si precipiterà a casa di sua sorella per avvertirla di quello che sta per succedere e Brooke, che sarà già in compagnia di Katie, sarà disperata ma non dimenticherà il suo giuramento: stanare Thomas e dimostrare a Ridge che lei non ha fatto nulla per annullare le loro nozze.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Douglas scopre il piano di suo padre

Ridge e Taylor si sposeranno… o forse no. Sì perché proprio quando tutti si prepareranno a una nuova cerimonia a Villa Forrester, Douglas scoprirà che suo padre ha clonato la voce di Brooke e ha registrato un audio con quella. E l’audio è proprio quello della telefonata ai servizi sociali. Il piccolo capirà che suo padre deve aver combinato qualche pasticcio ma Thomas lo indurrà di nuovo al silenzio. Il ragazzino non riuscirà però a calmarsi, non dopo che suo nonno avrà rivelato un dettaglio sulla sua storia con nonna Brooke, che darà a Douglas la conferma dei suoi sospetti. Il Forreter junior fermerà le nozze dei suoi nonni? Vi anticipiamo che nelle prossime puntate ne vedremo delle belle!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 30 marzo 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.