Beautiful, Anticipazioni Puntata del 30 marzo 2024: Douglas ed Eric alla riscossa. Thomas e Ridge corrono ai ripari!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 30 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Eric cercherà di far ragionare Ridge mentre Douglas non riuscirà a stare tranquillo a causa del segreto che deve mantenere su Brooke.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 30 marzo 2024, alle ore 13.50 su Canale5, vedremo Eric e Douglas mettere in grande difficoltà Ridge e Thomas. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che nonno e nipote pungoleranno gli altri due Forrester. Mentre Eric cercherà di far ragionare suo figlio e di fargli rivelare se davvero ami Taylor e abbia chiuso per sempre con Brooke, Douglas continuerà a dire al padre di non essere per nulla contento di mantenere il suo segreto. Il piccolo vorrebbe che tutti sapessero che nonna Brooke non ha chiamato i servizi sociali e che non ha voluto mettere così tanto in difficoltà la loro famiglia. Ma Thomas avrà altri piani in mente e non intenderà demordere. Stesso stato d’animo per Bill. Il magnate tornerà alla carica con Brooke e le chiederà di tornare insieme a lui. I due non si accorgeranno che Carter starà ascoltando la loro conversazione e sarà piuttosto arrabbiato di sapere che l’ex marito di Katie faccia ancora il doppio gioco con le sorelle Logan.

Anticipazioni Beautiful: Eric pungola Ridge

Ridge ha svergognato Brooke ma a Eric è convinto che dietro a quello che ha raccontato il figlio, ci sia un’altra spiegazione. Il Forrester senior è certo che la Logan non possa aver fatto un’azione simile ma soprattutto teme che suo figlio stia prendendo la decisione di sposare Taylor, solo perché pieno di rabbia verso la sua ex moglie. Eric cercherà di capire se Ridge sia sinceramente innamorato della Hayes e abbia davvero archiviato la sua storia con Brooke. I due Forrester si troveranno a discutere animosamente su questo argomento e Ridge ribadirà con fermezza di voler convolare a nozze con la madre dei suoi figli, l’unica persona che in tutti questi anni gli ha dimostrato sincerità.

Beautiful Anticipazioni: Douglas non vuole più mentire

Nonostante le rassicurazioni di Ridge, Eric non riuscirà a convincersi che suo figlio abbia rotto definitivamente con Brooke e faccia sul serio con Taylor. Il Forrester senior lascerà che il suo rampollo prenda le decisioni ma gli chiederà di non fare altre mosse azzardate. Intanto Douglas continuerà a scalpitare. Il piccolo è sinceramente preoccupato per il segreto che suo padre gli ha chiesto di mantenere. Thomas ha messo a tacere il suo bambino ma lui vorrebbe correre a rivelare a tutti che nonna Brooke è innocente e che sta pagando per una colpa non sua. Ma per il momento dovrà osservare, con il dolore nel cuore, i preparativi delle nozze tra i suoi nonni Ridge e Taylor, senza fiatare. Sarà una grande sofferenza.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill torna alla carica con Brooke ma Carter…

Brooke sarà sconvolta per le imminenti nozze tra Ridge e Taylor e cercherà di calmarsi anche se sarà molto difficile. Per fortuna potrà contare sull’aiuto di Donna e Katie, che le hanno promesso di starle accanto. Intanto Bill tornerà alla carica con lei, deciso ad avere un sì come risposta. Il magnate vorrà ancora sposare la bionda e tornare a essere l’uomo della sua vita. La conversazione tra i due verrà origliata da Carter. Il Walton, di passaggio vicino a casa Logan, sentirà lo Spencer chiedere alla bionda di sposarlo e la cosa non gli piacerà per nulla. Si convincerà infatti, sempre di più, che Bill faccia il doppio gioco con Brooke e Katie e che sia disposto a tutto pur di tornare a essere il marito di una delle due. Vi anticipiamo che il padre di Liam riceverà un due di picche, per ben due volte, ma stavolta dovrà vedersela anche con Carter, che non riuscirà a tenere la bocca chiusa e rivelerà a Katie di aver visto il suo ex con sua sorella.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.