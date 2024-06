Beautiful, Anticipazioni Puntate del 23 giugno 2024: Thomas minaccia Steffy e Finn!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda il 23 giugno 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Thomas urlerà contro Steffy e Finn e li minaccerà che se non gli faranno vedere Douglas lui passerà alle maniere forti.

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 23 giugno 2024, alle ore 14.00, Thomas sarà furioso con Steffy e Finn. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che il Forrester, capito che sua sorella non gli darà alcuna mano per stare accanto a suo figlio, minaccerà sia la sua sorellina che il suo consorte di passare alle maniere forti se loro non gli faranno vedere, come lui vuole, Douglas. La Forrester non si lascerà spaventare e ribadirà al fratello di non avere alcuna intenzione di concedergli la libertà che desidera e di voler rispettare, invece, le direttive del giudice e la fiducia che suo nipote ha riposto in lei. Per Thomas Forrester sarà un vero affronto.

Anticipazioni Beautiful: Thomas è convinto di aver vinto

La decisione di Douglas ha stordito sia Hope che Thomas ma mentre la Logan è inconsolabile e pensa di aver perso per sempre il suo bambino – oltre ad accusarsi di essere una cattiva madre – il Forrester si è illuso di aver comunque vinto. Il ragazzo è certo che avere suo figlio a casa di sua sorella, lo abbia comunque agevolato. Il designer crede che potrà presentarsi da Steffy quando e come vorrà e non sarà neanche tenuto sotto stretta sorveglianza come succedeva allo chalet con Hope e Liam. Ma i suoi calcoli si sono rivelati molto sbagliati, visto che alla casa sulla scogliera si respira un’aria molto meno distesa nei suoi confronti, di quanto lui credesse.

Beautiful Anticipazioni: Steffy gela Thomas ma lui non ci sta

Thomas si è presentato a casa di Steffy convinto che la sorella l’avrebbe accolto a braccia aperte. Il ragazzo è però rimasto spiazzato dalla reazione della Forrester e di suo marito. Nessuno di loro è stato felice di vederlo alla porta. Steffy lo ha gelato invitandolo ad andarsene e dicendogli di non essere una persona gradita, almeno sino a quando Douglas sarà suo ospite. La ragazza gli ha rivelato di voler rispettare e seguire le direttive del giudice ma soprattutto di non voler tradire la fiducia che suo nipote ha riposto in lei. Se lo accetterà, non solo si metterà nei guai con il magistrato e con Hope ma finirà per fare credere al piccolino di non potersi fidare nemmeno di lei. La reazione di suo fratello non si farà attendere e sarà tremenda.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas minaccia Steffy e Finn

Thomas non potrà credere che sua sorella lo abbia messo alla porta e non lo voglia aiutare. Il ragazzo si era convinto che Steffy l’avrebbe accolto a braccia aperte e che loro, insieme, avrebbero festeggiato la vittoria su Hope. Si è però sbagliato di grosso. La sua reazione a questa novità sarà terribile. Thomas minaccerà la sua sorellina e suo marito di vendicarsi di loro se davvero si metteranno in mezzo tra lui e suo figlio. Ma nessuno dei due zii di Douglas si lascerà spaventare dalle parole del designer e anzi lui verrà invitato a girare i tacchi e a non riprovare più a presentarsi alla loro porta.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.