Beautiful, Anticipazioni Puntata del 29 giugno 2024: Thomas è una furia mentre Hope e Liam sono disperati!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 29 giugno 2024 vedremo Thomas furioso contro Steffy. Il Forrester diventerà pericoloso? Intanto Taylor continuerà a spronare Brooke ad accettare la corte di Hollis. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell'episodio della Soap.

Nella puntata di Beautiful in onda il 29 giugno 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Thomas sarà una vera e propria furia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester non riuscirà a digerire il fatto che sua sorella si sia messa contro di lui e Paris cercherà di consolarlo. Steffy rimarrà ferma sulle sue decisioni e non si lascerà per nulla condizionare dalla rabbia e dal rancore di suo fratello mentre Taylor cercherà di mediare tra i suoi figli. La Hayes sarà impegnata anche come Cupido tra Brooke e Hollis, il cameriere di Deacon, palesemente invaghito della Logan e pronto a farle una corte spietata, che la bionda sembrerà voler accettare.

Anticipazioni Beautiful: Thomas medita vendetta

Thomas non può sopportare il fatto che Steffy gli stia remando contro. Il ragazzo si aspettava che sua sorella gli desse una mano e fosse a lui solidale, dopo la scelta di Douglas di andare ad abitare da sua zia. Il giovane stilista si è trovato con un nulla di fatto tra le mani e fatica ancora a credere che la sua famiglia gli abbia così tanto voltato le spalle, proprio nel momento in cui avrebbe finalmente potuto prendersi la sua rivincita su Hope. Paris cercherà di calmarlo e di rassicurarlo che tutto andrà per il meglio ma nel figlio di Ridge monterà una rabbia talmente tanto forte da portarlo a meditare vendetta. Steffy e Finn saranno in pericolo?

Beautiful Anticipazioni: Hope e Liam distrutti!

La decisione di Douglas e la situazione che si è creata dopo la sentenza del giudice, hanno messo Hope con le spalle al muro. La Logan non riesce a credere di aver perso suo figlio ma soprattutto non potrà mai abituarsi all’idea che, per vedere il suo bambino, dovrà chiedere il permesso a Steffy. La bionda è contenta che la Forrester non le stia remando contro, almeno per una volta, e che le abbia assicurato di fare il bene di suo nipote costi quel che cosi, ma è comunque preoccupata di non poter stare accanto al suo bambino, che ama come fosse davvero sangue del suo sangue. La sua ansia è condivisa da Liam ma anche da Brooke, che cercherà di rincuorarla promettendole di fare quanto in suo potere.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke corteggiata speciale!

Taylor è alla riscossa e non soltanto per mediare tra i suoi figli, in lotta a causa della scelta di Douglas. La Hayes vuole spingere Brooke tra le braccia dell’aitante Hollis, che ha dimostrato una forte attrazione per la Logan e le ha pure lasciato il suo numero di telefono. La psichiatra vorrebbe che la sua amica ritrovi l’amore e sia felice, quindi farà in modo di organizzare una piccola trappola, per costringere la bionda a passare del tempo con il cameriere, ormai lanciatissimo e pronto a tutto per uscire con l’affascinante e sempre bellissima Brooke Logan. La madre di Hope, ve lo anticipiamo, finirà per cadere in questo tranello romantico e ne sarà pure contenta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 29 giugno 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.15 circa.